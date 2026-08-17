Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα της 17ης Αυγούστου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 17 Αυγούστου:

1807: Το «Κλέρμον», το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Ρόμπερτ Φούλτον, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Χάτσον.

1833: Με βασιλικό διάταγμα απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα.

1918: Ιδρύεται η Εταιρεία της Θούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας, που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του Ναζισμού στην εξουσία.

1944: Μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά, με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αιχμαλώτους.

1973: Οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους «Angie».

2004: Ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών του τζούντο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

Γεννήσεις

1601: Πιερ Ντε Φερμά, γάλλος μαθηματικός, γνωστός για το θεώρημα που φέρει το όνομά του. (Θαν. 12/1/1665)

1938: Θεόδωρος Πάγκαλος, έλληνας πολιτικός (ΠΑΣΟΚ). (Θαν. 31/5/2023)

1943: Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αμερικανός ηθοποιός.

Θάνατοι

1850: Χοσέ ντε Σαν Μαρτίν, νοτιοαμερικάνος επαναστάτης από την Αργεντινή. (Γεν. 25/2/1778)

1969: Λούντβιχ Μις Βαν Ντερ Ρόε, γερμανός αρχιτέκτονας, που έκανε σπουδαία καριέρα στις ΗΠΑ και αναδείχτηκε ως ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα. (Γεν. 27/3/1886)

1998: Έλλη Σουγιουλτζόγλου – Σεραϊδάρη, ελληνίδα φωτογράφος, γνωστή ως Nelly’s. (Γεν. 1899)