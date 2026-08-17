Διαβήτης τύπου 2: Ο απλός τρόπος που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο

Μια βόλτα στο πάρκο, λίγος χρόνος στον κήπο ή απλώς η ύπαρξη περισσότερου πρασίνου γύρω από το σπίτι μπορεί να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Ερευνητές από την Αυστραλία και τις ΗΠΑ εξέτασαν τη σχέση μεταξύ της πρόσβασης σε χώρους πρασίνου και της εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 και διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που ζούσαν σε περιοχές με περισσότερους ιδιωτικούς κήπους και πάρκα είχαν μικρότερες πιθανότητες να εμφανίσουν τη νόσο.

Τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι οι χώροι πρασίνου μειώνουν άμεσα τον κίνδυνο διαβήτη. Δείχνουν, όμως, ότι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε μπορεί να αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που επηρεάζει την υγεία μας.

Περισσότερο πράσινο, μικρότερος κίνδυνος διαβήτη

Για τη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο BMC Public Health, οι ερευνητές αξιοποίησαν δεδομένα από περισσότερους από 400.000 συμμετέχοντες στην UK Biobank, τους οποίους παρακολούθησαν για διάμεσο διάστημα 15,4 ετών.

Παράλληλα, χρησιμοποίησαν δεδομένα για την παρουσία δημόσιων και ιδιωτικών χώρων πρασίνου στις περιοχές όπου ζούσαν οι συμμετέχοντες.

Η ανάλυση αποκάλυψε μια ενδιαφέρουσα τάση: όσο περισσότερος πράσινος χώρος υπήρχε γύρω από την κατοικία ενός ανθρώπου, τόσο χαμηλότερος ήταν ο κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Ειδικότερα, οι άνθρωποι που είχαν σημαντική παρουσία ιδιωτικών κήπων σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το σπίτι τους είχαν 6,8% χαμηλότερες πιθανότητες να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2 σε σύγκριση με εκείνους που είχαν τη μικρότερη πρόσβαση σε τέτοιους χώρους.

Παράλληλα, όσοι ζούσαν σε γειτονιές με τέσσερα ή περισσότερα πάρκα είχαν 5,7% χαμηλότερες πιθανότητες εμφάνισης της νόσου.

Ένα ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι η απόσταση των πάρκων από το σπίτι, τουλάχιστον ως προς το αν βρίσκονταν σε απόσταση που θεωρείται εύκολα προσβάσιμη με τα πόδια, δεν φάνηκε να παίζει τόσο σημαντικό ρόλο.

Γιατί μπορεί το πράσινο να συνδέεται με καλύτερη υγεία;

Η νέα μελέτη δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα στο ερώτημα, καθώς πρόκειται για παρατηρητική έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι οι ερευνητές εντόπισαν μια συσχέτιση, αλλά δεν μπορούν να αποδείξουν ότι η παρουσία ενός κήπου ή ενός πάρκου προκαλεί από μόνη της μείωση του κινδύνου διαβήτη.

Υπάρχουν, ωστόσο, αρκετές πιθανές εξηγήσεις.

Μία από τις πιο προφανείς είναι η σωματική δραστηριότητα. Οι άνθρωποι που έχουν εύκολη πρόσβαση σε πάρκα ή κήπους μπορεί να περνούν περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους και να κινούνται περισσότερο.

Και η σωματική δραστηριότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την πρόληψη του διαβήτη τύπου 2. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που ζουν σε γειτονιές με περισσότερα πάρκα μπορεί να ασκούνται περίπου 24 λεπτά περισσότερο κάθε εβδομάδα σε σχέση με όσους ζουν σε περιοχές όπου οι χώροι πρασίνου είναι περιορισμένοι.

Δεν είναι μόνο η άσκηση

Η σωματική δραστηριότητα δεν είναι η μοναδική πιθανή εξήγηση.

Ο χρόνος που περνά κάποιος σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να συνδέεται με καλύτερη ψυχική υγεία και λιγότερο στρες, ενώ η έκθεση στο ηλιακό φως συμβάλλει στην παραγωγή βιταμίνης D.

Οι ερευνητές επισημαίνουν επίσης ότι η επαφή με το φυσικό περιβάλλον μπορεί να επηρεάζει το μικροβίωμα του ανθρώπου και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, αν και χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να κατανοηθεί αν και κατά πόσο αυτοί οι μηχανισμοί σχετίζονται άμεσα με τον κίνδυνο διαβήτη.

Ο τύπος του χώρου πρασίνου φαίνεται επίσης να έχει σημασία. Ένας ιδιωτικός κήπος, για παράδειγμα, μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα να περνά κάποιος περισσότερο χρόνο σε εξωτερικό χώρο με έναν πιο αυθόρμητο και πρακτικό τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί σε κάποιο πάρκο.

Ο διαβήτης δεν είναι μόνο θέμα γονιδίων

Η γενετική προδιάθεση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εμφάνιση διαβήτη τύπου 2, όμως δεν είναι ο μοναδικός.

Η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα, το σωματικό βάρος και άλλοι παράγοντες του τρόπου ζωής μπορούν επίσης να επηρεάσουν τον κίνδυνο.

Παράλληλα, το περιβάλλον στο οποίο ζει κάποιος μπορεί να διευκολύνει ή να δυσκολεύει την υιοθέτηση πιο υγιεινών συνηθειών.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η πρόσβαση σε χώρους πρασίνου δεν είναι ίδια για όλους. Άνθρωποι με χαμηλότερο εισόδημα ή χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο επηρεάζονται δυσανάλογα από τον διαβήτη και είναι συχνά λιγότερο πιθανό να έχουν πρόσβαση σε χώρους πρασίνου.

Έτσι, η παρουσία πάρκων και άλλων δημόσιων χώρων πρασίνου στις γειτονιές δεν αποτελεί απλώς ζήτημα αισθητικής ή πολεοδομικού σχεδιασμού, αλλά μπορεί να έχει ευρύτερες συνέπειες για τη δημόσια υγεία.

Γιατί οι χώροι πρασίνου αφορούν και τις πόλεις του μέλλοντος

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό νέων κατοικιών και γειτονιών.

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε περιοχές υψηλής πυκνότητας και οι ιδιωτικοί κήποι δεν είναι οικονομικά ή πρακτικά διαθέσιμοι σε όλους, η δημιουργία προσβάσιμων δημόσιων χώρων πρασίνου μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο ώστε περισσότεροι άνθρωποι να έχουν επαφή με τη φύση στην καθημερινότητά τους.

Με άλλα λόγια, η πρόληψη προβλημάτων υγείας δεν αφορά μόνο το τι συμβαίνει μέσα στο ιατρείο ή το νοσοκομείο. Μπορεί να επηρεάζεται και από το πώς σχεδιάζονται οι γειτονιές στις οποίες ζούμε.

Η νέα μελέτη δείχνει ότι η πρόσβαση σε χώρους πρασίνου, και ιδιαίτερα σε ιδιωτικούς κήπους και πάρκα, συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας κήπος μπορεί από μόνος του να αποτρέψει την εμφάνιση της νόσου. Τα ευρήματα είναι παρατηρησιακά και δεν αποδεικνύουν σχέση αιτίας-αποτελέσματος.

Ωστόσο, αποτελούν μία ακόμη ένδειξη ότι η καθημερινή μας δραστηριότητα, η επαφή με τη φύση και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε μπορούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συνολική υγεία.

Και μέχρι να υπάρξουν περισσότερα στοιχεία, υπάρχει ένας απλός λόγος να αξιοποιούμε τους χώρους πρασίνου που έχουμε στη διάθεσή μας: λίγος περισσότερος χρόνος έξω μόνο καλό μπορεί να κάνει.

Πηγή: iatropedia.gr