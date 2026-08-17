Aπεργία οι εφοριακοί από τον προληπτικό έλεγχο από σήμερα έως τις 26 Αυγούστου
Μετά από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΟΥ, ο κλάδος απεργεί – απέχει από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου για το διάστημα από 17/8/26 έως και 26/8/26.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΔΟΥ: «Η όξυνση των χρόνιων προβλημάτων κατά τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων, η έλλειψη στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής, η ακραία υποστελέχωση των υπηρεσιών, οι διαρκείς υπερβάσεις του ωραρίου, οι απλήρωτες υπερωρίες, τα ακατάλληλα ή και επικίνδυνα υπηρεσιακά οχήματα κ.λπ., δεν παραβιάζουν μόνο βασικές προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας (την εφαρμογή της οποίας ελέγχει η ΑΑΔΕ για τις επιχειρήσεις !!!) αλλά δημιουργούν συνθήκες άμεσων και διαρκών κινδύνων για τους εργαζόμενους».
Η Ομοσπονδία καλεί τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ «να προσέλθει στον απαιτούμενο (και θεσμικά προβλεπόμενο) διάλογο για την επίλυση των σοβαρών αυτών ζητημάτων».
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