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Πρώτος καφές με τη Ζήνα: Στον αέρα το τρέιλερ της νέας εκπομπής της Ζήνας Κουτσελίνη – Αποκαλύφθηκαν οι συνεργάτες της

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THESTIVAL TEAM

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Στον αέρα βρίσκεται το πρώτο τρέιλερ της νέας εκπομπής της Ζήνας Κουτσελίνη στο Star και μαζί αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά και ο τίτλος της. Η παρουσιάστρια επιστρέφει από τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην πρωινή ζώνη με το «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

Μέσα από το πρώτο τρέιλερ, η Ζήνα Κουτσελίνη συστήνει τους συνεργάτες που θα βρίσκονται στο πλευρό της και δίνει μια πρώτη γεύση από τη θεματολογία και τη φιλοσοφία της νέας εκπομπής.

«Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο, και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής. Ο χάρτης κάθε νέας μέρας τα χωράει όλα. Μας χωράει όλους. Τα καλύτερα πρωινά είναι αυτά που έρχονται, και θα τα φτιάχνουμε μαζί, με τον πρώτο καφέ», αναφέρει η Ζήνα Κουτσελίνη.

Στο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» θα βρίσκονται στο πλευρό της ο Γρηγόρης Γκουντάρας, ο Ανδρέας Ζωίτσας, η Μελίνα Κάππη, η Λιλή Πυράκη και ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, ενώ ο Χρήστος Μοίρας θα αναλάβει τη στήλη της μαγειρικής.

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