Ρ. Δούρου: Με ανακοινώσεις-ευχολόγια η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας

«Τελειωμό δεν έχουν οι τουρκικές προκλήσεις στο πλαίσιο της συστηματικής προώθησης του παράνομου, αναθεωρητικού δόγματος της “Γαλάζιας Πατρίδας” που αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας», σχολιάζει σε δήλωσή της η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου.

«Τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα της τουρκικής επιθετικότητας σε βάρος της Ελλάδας, την ώρα που συνεχίζονται από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελλάδας και οι παραβάσεις του FIR Αθηνών, η Τουρκία με αποφάσεις Ερντογάν προχώρησε στην ανακήρυξη δύο νέων θαλάσσιων πάρκων σε Νοτιοανατολικό και Βόρειο Αιγαίο, με το πρώτο να αποκλείει ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο και το δεύτερο να εκτείνεται μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου», σημειώνει.

«Απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμιτίζει τον διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απάντηση του Ελληνικού ΥΠΕΞ επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία, εδώ και επτά χρόνια, συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής της “Γαλάζιας Πατρίδας” που αναμένεται τον Οκτώβριο να καταστεί νόμος του τουρκικού κράτους», τονίζει η ίδια, κάνοντας λόγο για «απουσία εθνικής στρατηγικής της Ελληνικής κυβέρνησης, που εξακολουθεί να επαναπαύεται στα δήθεν ήρεμα νερά του Αιγαίου» και για «ανακοινώσεις – ευχολόγια όπως η “απάντηση” που έσπευσε να εκδώσει το Υπουργείο και οι οποίες δεν προστατεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας».

«Πώς άραγε εννοεί η κυβέρνηση την προστασία τους, όταν στην πράξη πχ απεμπολεί κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας, επιτρέποντας στην Τουρκία την προκλητική και παράνομη αποτροπή της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου στην Κάσο;», διερωτάται, τέλος, η Ρ. Δούρου.