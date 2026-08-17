Φωτιές: 302 συλλήψεις για εμπρησμούς από την αρχή του έτους

Στις 302 έχουν φτάσει οι συλλήψεις για εμπρησμούς στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 16 Αυγούστου, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων αρχών.

Από αυτές, οι 271 αφορούν περιπτώσεις εμπρησμού από αμέλεια, ενώ οι 31 σχετίζονται με εμπρησμούς από πρόθεση, ποσοστό που ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των συλλήψεων.

Παράλληλα, έχουν επιβληθεί περισσότερα από 722 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Την ίδια στιγμή, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζει τις έρευνες για τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στη Σαλαμίνα, με διαφορά μόλις 20 λεπτών μεταξύ τους, στις περιοχές Περιστέρια και Κακή Βίγλα. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην πυρκαγιά στα Περιστέρια, η οποία φαίνεται να ξεκίνησε σε οικόπεδο κοντά στην οδό Ανδρομάχης και είχε ως τραγική κατάληξη τονθάνατο ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που εντοπίστηκε νεκρό έξω από την κατοικία του. Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ συλλέγουν μαρτυρικές καταθέσεις και εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

Στο μεταξύ, οι ανακριτικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 80χρονου στον Δήμο Νέστου Καβάλας, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά από πρόθεση χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα σε ξηρά χόρτα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο συλληφθείς ομολόγησε την πράξη του και οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, στον ανακριτή Ρεθύμνου απολογήθηκε 35χρονος τουρίστας από το Ισραήλ, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια μετά τη χρήση ψησταριάς στην περιοχή του Φοίνικα Αγίου Βασιλείου, την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλη τη χώρα, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί και άλλες συλλήψεις, καθώς και η επιβολή υψηλών προστίμων σε περιοχές όπως η Μυτιλήνη, η Πάτρα και ο Κάλαμος Αττικής για παραβάσεις που σχετίζονται με θερμές εργασίες, καύση απορριμμάτων και χρήση ψησταριάς σε ημέρες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς.