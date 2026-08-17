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Voucher παιδικών σταθμών: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα – Όλοι οι πίνακες

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Ανακοινώθηκαν νωρίτερα σήμερα (17/8) τα οριστικά αποτελέσματα της Πρόσκλησης για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ για το έτος 2026-2027, με 158.009 παιδιά και ΑμεΑ να λαμβάνουν το voucher σε σύνολο 199.138 έγκυρων αιτήσεων.

Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα, ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων ανήλθε σε 199.138 και λαμβάνουν voucher 158.009 άτομα.

Η Πρόσκληση του προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2026-2027, με προϋπολογισμό 391.000.000 ευρώ, υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και εθνικούς πόρους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ).

Μπορείτε να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα εδώ.

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

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