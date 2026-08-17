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Νορβηγία: Στο νοσοκομείο ο βασιλιάς Χάραλντ – Σε αναρρωτική άδεια δύο εβδομάδων

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THESTIVAL TEAM

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Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σήμερα στο νοσοκομείο έπειτα από ιατρική εξέταση, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα προσθέτοντας ότι ο μονάρχης έλαβε αναρρωτική άδεια για δύο εβδομάδες.

   Μακροβιότερος μονάρχης στην Ευρώπη, ο 89χρονος βασιλιάς πάσχει από αιμολυτική αναιμία, μια ασθένεια του αίματος που χαρακτηρίζεται από την ασυνήθιστα ταχεία καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων, με αποτέλεσμα ο ασθενής να έχει κόπωση, ωχρότητα και δύσπνοια.

   “Ο βασιλιάς έλαβε θεραπεία με κορτιζόνη τις τελευταίες εβδομάδες” για την καταπολέμηση της ασθένειας, εξήγησαν τα Ανάκτορα σε ανακοίνωσή τους. “Η θεραπεία αυτή προκάλεσε κατακράτηση υγρών στον οργανισμό του, κάτι που απαιτεί νοσοκομειακή νοσηλεία”, πρόσθεσαν.

   Κατά τη διάρκεια της περιόδου της αναρρωτικής άδειας του βασιλιά, ο γιος του, ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον, θα υπηρετεί ως αντιβασιλέας.

   Ο Χάραλντ, ο οποίος ανέβηκε στον θρόνο το 1991, έχει εδώ και χρόνια πολλά προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να βάλει βηματοδότη και να περιορίσει τα επίσημα καθήκοντά του.

   Ωστόσο, έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί , δηλώνοντας ότι έδωσε όρκο ζωής ενώπιον του νορβηγικού κοινοβουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νορβηγία

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