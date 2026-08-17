MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω δύο άτομα για διάρρηξη διαμερίσματος στον Πειραιά

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν δύο άνδρες, ηλικίας 47 και 32 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω στον Πειραιά, κατηγορούμενοι για διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία και απείθεια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια περιπολίας, ενημερώθηκαν από το Κέντρο Άμεσης Δράσης για διάρρηξη που βρισκόταν σε εξέλιξη σε διαμέρισμα της περιοχής.

Οι αστυνομικοί έφθασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τους δύο άνδρες, οι οποίοι επιχείρησαν να διαφύγουν μόλις τους αντιλήφθηκαν. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, χειρουργική μάσκα, καπέλο και ένα χρυσό δακτυλίδι, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε αφαιρεθεί λίγο νωρίτερα από το διαμέρισμα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πειραιάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

ΕΛ.Α.Σ.: Παράνομη η κήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Κάτοικοι άκουσαν την έκκληση των δύο νεκρών για βοήθεια – Εγκλωβίστηκαν από τους καπνούς έξω από το σπίτι τους

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ιράν: Εκτελέσθηκε αντικαθεστωτικός διαδηλωτής – Είχε παρασύρει αστυνομικούς με το αυτοκίνητό του

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

ΣΦ ΠΑΟΚ: Αύριο στις 08:30 το πρωί συνεχίζουμε την κατάληψη

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Βασίλης Κικίλιας και Τζένη Μπαλατσινού κέντρισαν τα βλέμματα και έσυραν τον χορό σε γλέντι στην Πάτμο – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Λάρισα: Συνελήφθη φρουρός των φυλακών Κορυδαλλού που ξυλοκόπησε τον ανήλικο γιο του