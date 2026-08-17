Η Τεχεράνη καταδικάζει την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του γραφείου του πρωθυπουργού του Ιρακινού Κουρδιστάν

Η ιρανική διπλωματία καταδίκασε σήμερα την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχε στόχο κατά τη διάρκεια της νύχτας το γραφείο του πρωθυπουργού του Ιρακινού Κουρδιστάν, αυτόνομης περιφέρειας στο βόρειο Ιράκ, χαρακτηρίζοντάς την “ύποπτη” επιχείρηση, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Σε ανακοίνωση που επικαλείται το IRNA, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ “υπογράμμισε την αποφασιστικότητα του Ιράν να προασπίσει τις φιλικές σχέσεις με το Ιράκ και το Κουρδιστάν” και “επέμεινε στην ανάγκη να αποτραπούν οι ζοφερές σκευωρίες των εχθρών του Ιράν και του Ιράκ που έχουν στόχο να βλάψουν” τις σχέσεις των χωρών τους.