Μυστήριο με τον ξαφνικό θάνατο της 36χρονης ηθοποιού Χέιντεν Πανετιέρ – Τι λέει η αστυνομία

Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλυγουντ η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Χέιντεν Πανετιέρ, γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες Heroes και Nashville, σε ηλικία 36 ετών.

Η Πανετιέρ βρέθηκε χθες αναίσθητη μέσα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, από μία γνωστή της, η οποία κάλεσε αμέσως την Άμεση Δράση.

Αστυνομικοί και παραϊατρικό προσωπικό έφτασαν σχεδόν αμέσως στο διαμέρισμα και προσπάθησαν να σώσουν τη ζωή της Πανετιέρ, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου.

Η ηθοποιός σε λίγες ημέρες, στις 21 Αυγούστου θα γιόρταζε τα 37α γενέθλιά της και στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό της, γιόρτασε τις «καλές στιγμές και τους καλούς φίλους» καθώς πόζαρε ξέγνοιαστα με με τον φίλο της, σκηνοθέτη και φωτογράφο, Ράνταλ Σλάβιν.

Η ασπρόμαυρη φωτογραφία είχε τη λεζάντα: «Καλές στιγμές και καλοί φίλοι @randallslavin ✨».

Πηγές από το περιβάλλον της ηθοποιού ανέφεραν στο ΤΜΖ ότι η Πανετιέρ είχε παραπονεθεί πρόσφατα για πόνους στην πλάτη και ότι η ίδια και ο σύντροφός της, Μπράιαν Χίκερσον, πέταξαν από το Λος Άντζελες προς τη Νότια Καρολίνα -τόπο καταγωγής της ηθοποιού- μόλις μία ημέρα πριν από τον τραγικό θάνατό της.

Αποκλείεται το έγκλημα

Τώρα, η αστυνομία αναφέρει ότι δεν βρέθηκαν «ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας».

Η αστυνομία και το τοπικό γραφείο του ιατροδικαστή διερευνούν τον θάνατο, αλλά δήλωσαν ότι «η προκαταρκτική έρευνα δεν έχει δείξει σημάδια εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτων περιστάσεων».

Η υπόθεση διερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα του Γκρίνβιλ σε συνεργασία με το Γραφείο του Ιατροδικαστή της Κομητείας Γκρίνβιλ.

«Η προκαταρκτική έρευνα δεν έδειξε σημάδια εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτων περιστάσεων. Ένας γνωστός της κας Πανετιέρ κάλεσε το 911. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες διαθέσιμες προς δημοσιοποίηση», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στην Daily Mail.

Η αστυνομία αποκλείει το έγκλημα, αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα καμία αιτία θανάτου.

Ο πατέρας της πρόωρα χαμένης ηθοποιού ζήτησε να δοθεί στην οικογένειά της ιδιωτικότητα, καθώς «αφιερώνουν χρόνο για να επεξεργαστούν αυτή την αδιανόητη απώλεια».