Το συγκινητικό αντίο του ΠΑΟΚ στον Κωνσταντέλια: “Ήταν νομοτελειακό πως θα ερχόταν η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου”

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ, σε μία από τις πιο δύσκολες και συναισθηματικές στιγμές του οργανισμού τα τελευταία χρόνια.

Ο Δικέφαλος, ευχαρίστησε τον Έλληνα μάγο για τα όσα προσέφερε στην ομάδα, χαρακτηρίζοντάς τον ως παντοτινό μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας, μαζί με ένα συγκινητικό βίντεο των πεπραγμένων του στους αγωνιστικούς χώρους.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

“Γιάννη, σου ευχόμαστε ολόψυχα καλή τύχη και κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου!

Ήταν νομοτελειακό πως θα ερχόταν η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, να πετάξεις ακόμη πιο ψηλά, να κυνηγήσεις όλα τα όνειρά σου 🦅

Πάντα θα σε παρακολουθούμε και θα χαιρόμαστε με κάθε σου βήμα, γιατί όταν τα δικά μας παιδιά προοδεύουν και πετούν ψηλά, μας κάνουν κι εμάς περήφανους.

Να είσαι γερός, δυνατός και πάντα ταπεινός.

Καλή επιτυχία, μικρέ μάγε! Θα σε καμαρώνουμε πάντα!”.