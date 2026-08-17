Χέιντεν Πανετιέρ: Σε καρδιακή ανακοπή αποδίδεται ο θάνατός της

Σε καρδιακή ανακοπή αποδίδεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατος της Χέιντεν Πανετιέρ. Η ηθοποιός των «Heroes», «Nashville» και «Scream έφυγε από τη ζωή στα 36 της χρόνια την Κυριακή 16 Αυγούστου.

Οι αστυνομικοί του Γκρίνβιλ στη Νότια Καρολίνα και διασώστες έλαβαν κλήση για μια «γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της», περίπου στις 13:50 το μεσημέρι. Τώρα, η Daily Mail υποστηρίζει ότι η Πανετιέρ υπέστη ανακοπή μετά από υπερβολική δόση ουσιών.

Οι ντετέκτιβ επιβεβαίωσαν στο μέσο ότι απάντησαν σε κλήση στο 911 από μια γνωστή της ηθοποιού, η οποία εξήγησε ότι η Πανετιέρ ήταν αναίσθητη. Σε ηχητικό απόσπασμα της κλήσης, μια γυναίκα περιέγραψε στην τηλεφωνήτρια τη Χέιντεν Πενετιέρ, ως άτομο που υπέστη «καρδιακή ανακοπή». Λίγα λεπτά αργότερα ένας άντρας τηλεφωνητής ακούστηκε να λέει ότι η ηθοποιός είχε πάρει υπερβολική δόση.

Αστυνομικοί και διασώστες έκαναν θωρακικές συμπιέσεις σε μια προσπάθεια να σώσουν τη ζωή της Πανετιέρ στο συγκρότημα διαμερισμάτων στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας.

Hollywood actress Hayden Panettiere died after going into cardiac arrest following a suspected overdose at a South Carolina loft apartment https://t.co/EPiWDkpGKj 🔗 pic.twitter.com/popZ7rVN3r August 17, 2026

Ο θάνατος της Πανετιέρ, η οποία θα έκλεινε τα 37 αυτή την Παρασκευή, διαπιστώθηκε επί τόπου σαράντα περίπου λεπτά μετά την πρώτη κλήση στο 911, στις 14:32.



Η αστυνομία και ο ιατροδικαστής ερευνούν τον θάνατό της, αλλά ανέφεραν ότι «η προκαταρκτική έρευνα δεν έχει εντοπίσει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτων συνθηκών». Ένας γνωστός της κ. Πανετιέρ κάλεσε το 911. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες διαθέσιμες προς δημοσιοποίηση», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στην Daily Mail.