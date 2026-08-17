Δ. Θεσσαλονίκης: Νέα δημιουργική χρονιά στα ΚΔΑΠ – Κάλεσμα στους δικαιούχους voucher

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης καλεί τους γονείς που είναι δικαιούχοι voucher να επιλέξουν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και το ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου για τη νέα δημιουργική χρονιά 2026-2027.

Οι δημοτικές δομές προσφέρουν ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, εκπαίδευσης, άθλησης και ψυχαγωγίας.

Στα ΚΔΑΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης, παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους, να ανακαλύπτουν νέες δραστηριότητες και να αναπτύσσουν δεξιότητες και ενδιαφέροντα.

Το καθημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

ζωγραφική και εικαστικά,

θέατρο και θεατρικό παιχνίδι,

χορό και μουσική,

σκάκι και δημιουργικά παιχνίδια,

υπολογιστές και τεχνολογία,

κατασκευές και βιωματικές δράσεις,

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και υποστήριξη της σχολικής προετοιμασίας,

δράσεις γύρω από τον αθλητισμό και την υγεία.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται δράσεις και σεμινάρια με θεματολογία που αφορά, μεταξύ άλλων, τη διατροφή, την ψυχολογία, την κοινωνική ένταξη, την τεχνολογία, την υγεία και τον αθλητισμό. Σημαντικό μέρος του προγράμματος αποτελεί η συμπερίληψη και η υποστήριξη κάθε παιδιού, με τη συμβολή ειδικών επιστημόνων, όπως ψυχολόγων, φυσιοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, ειδικών παιδαγωγών και κοινωνικών λειτουργών.

ΚΔΑΠ ΑμεΑ Δήμου Θεσσαλονίκης

Το ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης προσφέρει σε παιδιά και άτομα με αναπηρία ένα ασφαλές, δημιουργικό και υποστηρικτικό περιβάλλον, με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κοινωνικοποίηση και την ισότιμη συμμετοχή.

Οι δομές του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΚΔΑΠ Κ’

Καρακάση 1, Πάρκο Πατρικίου – Μαρτίου, Τ.Κ. 54248

Τηλ.: 2310 819111

ΚΔΑΠ Α’

Βασ. Όλγας 82, Τ.Κ. 54643

Τηλ.: 2312 001495

ΚΔΑΠ 88

Ζαμπελίου 2-4, Τ.Κ. 54248

Τηλ.: 2312 001421

ΚΔΑΠ ΑμεΑ

Λασιθίου 1, περιοχή Ιπποκράτειο, Τ.Κ. 54641

Τηλ.: 2310 832131 και 2311 253320

Με δημιουργία, γνώση, συνεργασία και παιχνίδι, τα ΚΔΑΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να ζήσουν μια ακόμη χρονιά γεμάτη νέες εμπειρίες και δημιουργικές δραστηριότητες.