Δ. Θεσσαλονίκης: Νέα δημιουργική χρονιά στα ΚΔΑΠ – Κάλεσμα στους δικαιούχους voucher
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης καλεί τους γονείς που είναι δικαιούχοι voucher να επιλέξουν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και το ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου για τη νέα δημιουργική χρονιά 2026-2027.
Οι δημοτικές δομές προσφέρουν ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, εκπαίδευσης, άθλησης και ψυχαγωγίας.
Στα ΚΔΑΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης, παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους, να ανακαλύπτουν νέες δραστηριότητες και να αναπτύσσουν δεξιότητες και ενδιαφέροντα.
Το καθημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
- ζωγραφική και εικαστικά,
- θέατρο και θεατρικό παιχνίδι,
- χορό και μουσική,
- σκάκι και δημιουργικά παιχνίδια,
- υπολογιστές και τεχνολογία,
- κατασκευές και βιωματικές δράσεις,
- εκπαιδευτικές δραστηριότητες και υποστήριξη της σχολικής προετοιμασίας,
- δράσεις γύρω από τον αθλητισμό και την υγεία.
Παράλληλα, πραγματοποιούνται δράσεις και σεμινάρια με θεματολογία που αφορά, μεταξύ άλλων, τη διατροφή, την ψυχολογία, την κοινωνική ένταξη, την τεχνολογία, την υγεία και τον αθλητισμό. Σημαντικό μέρος του προγράμματος αποτελεί η συμπερίληψη και η υποστήριξη κάθε παιδιού, με τη συμβολή ειδικών επιστημόνων, όπως ψυχολόγων, φυσιοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, ειδικών παιδαγωγών και κοινωνικών λειτουργών.
ΚΔΑΠ ΑμεΑ Δήμου Θεσσαλονίκης
Το ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης προσφέρει σε παιδιά και άτομα με αναπηρία ένα ασφαλές, δημιουργικό και υποστηρικτικό περιβάλλον, με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κοινωνικοποίηση και την ισότιμη συμμετοχή.
Οι δομές του Δήμου Θεσσαλονίκης
ΚΔΑΠ Κ’
Καρακάση 1, Πάρκο Πατρικίου – Μαρτίου, Τ.Κ. 54248
Τηλ.: 2310 819111
ΚΔΑΠ Α’
Βασ. Όλγας 82, Τ.Κ. 54643
Τηλ.: 2312 001495
ΚΔΑΠ 88
Ζαμπελίου 2-4, Τ.Κ. 54248
Τηλ.: 2312 001421
ΚΔΑΠ ΑμεΑ
Λασιθίου 1, περιοχή Ιπποκράτειο, Τ.Κ. 54641
Τηλ.: 2310 832131 και 2311 253320
Με δημιουργία, γνώση, συνεργασία και παιχνίδι, τα ΚΔΑΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να ζήσουν μια ακόμη χρονιά γεμάτη νέες εμπειρίες και δημιουργικές δραστηριότητες.