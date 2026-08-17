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Ακόμα δυο αφίξεις για τον Ηρακλή: Στην Θεσσαλονίκη οι Στάιλς και Λεκιού

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THESTIVAL TEAM

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Ημέρα αφίξεων ήταν η χθεσινή για τον Ηρακλή. Ο «Γηραιός» υποδέχθηκε τους Τάσο Κουκ, Ντόντρεζ Στάιλς, Τζέιλεν Λεκ και Χασάν Ντιαρά, οι οποίοι αφίχθησαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» αργά το βράδυ της Κυριακής (16/9).

Ο 24χρονος Στάιλς αγωνίζεται ως φόργουορντ και προέρχεται από τη Σαρλερουά, με την οποία κατέγραψε 12,7 πόντους και 5,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Ο 26χρονος Λεκι αναμένεται να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή.

Πλέον οι παίκτες θα τεθούν στην διάθεση του Ζόραν Λούκιτς, με τον Ηρακλή να μετρά αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας.

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