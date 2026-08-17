MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λάρισα: Συνελήφθη φρουρός των φυλακών Κορυδαλλού που ξυλοκόπησε τον ανήλικο γιο του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στη σύλληψη ενός 52χρονου εξωτερικού φρουρού των φυλακών Κορυδαλλού προχώρησαν οι Αρχές για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του ανήλικου γιου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στη Λάρισα, με τον 52χρονο να κατηγορείται ότι προκάλεσε σωματικές βλάβες στον γιο του, ο οποίος έχει γεννηθεί το 2008.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο εξωτερικός φρουρός φέρεται να χτύπησε τον ανήλικο με τα χέρια στο πρόσωπο. Μετά το περιστατικό, το παιδί ενημερώθηκε από τις Αρχές για τα δικαιώματά του, ενώ πρόκειται να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση και η έκταση των τραυμάτων του.

Ο 52χρονος είναι κάτοχος άδειας οπλοφορίας, ενώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Χαλκίδα: 78χρονος έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Ρόδος: Ο Πέτρος Ιακωβίδης “κράτησε” τον κόσμο σε νυχτερινό κλαμπ μέχρι την ανατολή του ήλιου

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Τρομακτικό τροχαίο στην Παραγουάη: Φορτηγό με σπασμένα φρένα έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα, τρεις νεκροί – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

ΣΦ ΠΑΟΚ: Αύριο στις 08:30 το πρωί συνεχίζουμε την κατάληψη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Την πλήρη υπογειοποίηση των ηλεκτρικών γραμμών που συνδέουν αιολικά πάρκα σε ευαίσθητες περιοχές θα εισηγηθεί η ΡΑΑΕΥ

ΚΑΙΡΟΣ 20 ώρες πριν

Κολυδάς: Ενισχύονται ξανά οι άνεμοι το επόμενο 15νθήμερο – 37άρια έως τις 25 Αυγούστου και μετά πτώση