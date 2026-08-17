Λάρισα: Συνελήφθη φρουρός των φυλακών Κορυδαλλού που ξυλοκόπησε τον ανήλικο γιο του

Στη σύλληψη ενός 52χρονου εξωτερικού φρουρού των φυλακών Κορυδαλλού προχώρησαν οι Αρχές για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του ανήλικου γιου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στη Λάρισα, με τον 52χρονο να κατηγορείται ότι προκάλεσε σωματικές βλάβες στον γιο του, ο οποίος έχει γεννηθεί το 2008.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο εξωτερικός φρουρός φέρεται να χτύπησε τον ανήλικο με τα χέρια στο πρόσωπο. Μετά το περιστατικό, το παιδί ενημερώθηκε από τις Αρχές για τα δικαιώματά του, ενώ πρόκειται να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση και η έκταση των τραυμάτων του.

Ο 52χρονος είναι κάτοχος άδειας οπλοφορίας, ενώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας.