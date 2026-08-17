Τσιάρτας για Κωνσταντέλια: Κάποιοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι οι ομάδες είναι ανώνυμες εταιρείες – Άνευ ουσίας οι καταλήψεις

Φυσιολογική εξέλιξη για τα δεδομένα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου θεωρεί την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, ο Βασίλης Τσιάρτας.

Μάλιστα, ο άλλοτε μεγάλος επιτελικός μέσος θεωρεί πως η μετακίνηση σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα βοηθά στην περαιτέρω εξέλιξη των Ελλήνων ποδοσφαιριστών.

«Κάποια στιγμή κάποιοι παρανοϊκοί θα πρέπει να καταλάβουν ότι οι ομάδες είναι ΠΑΕ (ανώνυμες εταιρείες) και οι ποδοσφαιριστές επαγγελματίες. Ήρθε μια τεράστια πρόταση και για τον ΠΑΟΚ και για τον παίκτη που ήταν αδύνατον να απορριφθεί και (καλώς) έτσι γίνεται στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ο Γιάννης είναι ένα ποιοτικό ταλέντο με πολλά περιθώρια βελτίωσης και εξέλιξης. Αν και διαφωνώ στο θέμα της εθνικής ομάδας (άλλη κουβέντα), του εύχομαι καλή επιτυχία και να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Μεγάλο πρωτάθλημα και ομάδα με μεγάλες απαιτήσεις. Αυτά με τις καταλήψεις είναι άνευ ουσίας. Μακάρι και άλλοι νεαροί Έλληνες παίκτες να φύγουν κάποια στιγμή για τα μεγάλα πρωταθλήματα. Είναι καλό και για την Εθνική μας ομάδα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram.