Τραγωδία στη Σίφνο: Τρεις νεκροί ύστερα από συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου – Δείτε βίντεο

Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά την συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου, δίπλα από το ελικοδρόμιο της Σίφνου, στην περιοχή Θόλος.

Σύμφωνα με το protothema.gr, πρόκειται για τον χειριστή του ελικοπτέρου και τους δύο επιβάτες που επέβαιναν στο ιδιωτικό ελικόπτερο της εταιρείας Belavia, που συνετρίβη λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα.

Αμέσως μετά τη συντριβή εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Στον τόπο της τραγωδίας έσπευσαν σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που αντιμετώπισαν άμεσα τη φωτιά.

Το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά σε σπίτια. Είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και κατέπεσε ενώ προσγειωνόταν στo νησί.

Δείτε βίντεο από το σημείο της συντριβής: