MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στη Σίφνο: Τρεις νεκροί ύστερα από συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά την συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου, δίπλα από το ελικοδρόμιο της Σίφνου, στην περιοχή Θόλος.

Σύμφωνα με το protothema.gr, πρόκειται για τον χειριστή του ελικοπτέρου και τους δύο επιβάτες που επέβαιναν στο ιδιωτικό ελικόπτερο της εταιρείας Belavia, που συνετρίβη λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα.

Αμέσως μετά τη συντριβή εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Στον τόπο της τραγωδίας έσπευσαν σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που αντιμετώπισαν άμεσα τη φωτιά.

Το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά σε σπίτια. Είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και κατέπεσε ενώ προσγειωνόταν στo νησί.

Δείτε βίντεο από το σημείο της συντριβής:

Σίφνος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 45 λεπτά πριν

Η τροπική καταιγίδα “Λάλα” σάρωσε τη Χαβάη: Κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Αναγκαστική προσθαλάσσωση έκανε πυροσβεστικό αεροσκάφος στην Αιτωλοακαρνανία – Καλά στην υγεία του ο πιλότος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

Aπεργία οι εφοριακοί από τον προληπτικό έλεγχο από σήμερα έως τις 26 Αυγούστου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

ΔΥΠΑ: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις για 1.000 θέσεις εργασίας – Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Οι 10 πιο συνηθισμένοι λόγοι για τους οποίους δεν κοιμόμαστε καλά – Τι μπορούμε να κάνουμε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ σε Κάλας: Θα λάβετε μέτρα για τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας;