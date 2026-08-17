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Ελληνική Λύση: Τεκμηριώνεται η εθνική μειοδοσία των “ήρεμων νερών”

Intime
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Η Ελληνική Λύση με αφορμή τη νέα πρόκληση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα σε Βορειοανατολικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, τονίζει ότι «είχε προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή ότι η πολιτική των “ήρεμων νερών” απέναντι στην φασιστική Τουρκία, συνιστά πράξη εθνικής μειοδοσίας», ενώ επισημαίνει ότι «είχε προτείνει την άμεση επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, την άμεση ανακήρυξη ΑΟΖ και την οριοθέτηση ΑΟΖ Ελλάδος – Κύπρου, προκειμένου να ακυρωθούν άμεσα στην πράξη τόσο το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο όσο και η “γαλάζια πατρίδα”».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος: «Η ΝΔ αντί να πράξει τα αυτονόητα, μας διαβεβαίωνε ότι οι τουρκικές προκλήσεις δεν είναι αυτό που νομίζουμε, εμμένοντας στην προδοτική πολιτική των ήρεμων νερών που επέτρεψε τον εξοπλισμό του προαιώνιου εχθρού. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η Ν.Δ. άνοιξε την κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο. Κερκόπορτα που μόνο η Ελληνική Λύση μπορεί να κλείσει».

Ελληνική Λύση

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