Ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια: Στον Άρη ο Απόστολος Μπαρμπόπουλος

Σε μία ακόμη μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Άρης, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Απόστολου Μπαρμπόπουλου, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα στη θέση του τερματοφύλακα.

Ο 25χρονος γκολκίπερ αποτελεί και επίσημα πλέον μέλος των «κιτρινόμαυρων», καθώς έβαλε την υπογραφή του σε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Πρόκειται για έναν παίκτη με εμπειρία από το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και από το εξωτερικό, έχοντας περάσει από αρκετούς συλλόγους κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα καριέρας του.

Ο Μπαρμπόπουλος γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου 2001 στη Θεσσαλονίκη και έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, στον Ηρακλή, την Ηλιούπολη, τον Τηλυκράτη Λευκάδας, τον Διαγόρα Ρόδου, τη Ζάκυνθο και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί και εκτός Ελλάδας, φορώντας τη φανέλα της ισπανικής UE Cornellà.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Απόστολου Μπαρμπόπουλου.

O Απόστολος Μπαρμπόπουλος, που υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας, γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου 2001 στη Θεσσαλονίκη.

Ο 25χρονος τερματοφύλακας έχει αγωνιστεί -μεταξύ άλλων- σε Ηρακλή, Ηλιούπολη, Τηλυκράτη Λευκάδας, Διαγόρα Ρόδου, Ζάκυνθο, Απόλλων Καλαμαριάς, καθώς και στην ισπανική UE Cornellà.»