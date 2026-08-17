Με το δεξί ο Άρης: 0-2 την Αναγέννηση και πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου!

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις επίσημες υποχρεώσεις της νέας σεζόν ο Άρης, καθώς επικράτησε με 0-2 της Αναγέννησης Καρδίτσας στο γήπεδο του Μακεδονικού και εξασφάλισε την πρόκρισή του στη League Phase του Κυπέλλου.

Οι «κιτρινόμαυροι» χρειάστηκαν ένα ημίχρονο για να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα, καθώς το πρώτο 45λεπτο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ. Ο Άρης είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και προσπάθησε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να ανοίξει το σκορ, όμως η Αναγέννηση κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία της. Για να συμβεί αυτό ακυρώθηκε λανθασμένα στο 37′ τέρμα του Ράφα Μιρ ως οφσάιντ.

Η λύση ήρθε στο 49ο λεπτό, σε μία φάση με αρκετή… περιπέτεια. Ο Γκαρέ συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Βοριαζίδη, ο οποίος έκανε ένα όμορφο τακουνάκι στον συμπαίκτη του. Ο Γκαρέ σούταρε, ο τερματοφύλακας της Αναγέννησης απέκρουσε, όμως η μπάλα παρέμεινε «ζωντανή» στην περιοχή. Εκεί βρέθηκε ο Φαντιγκά, ο οποίος κινήθηκε άμεσα, τσίμπησε την μπάλα και με κοντινό σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1.

Ο Άρης είχε πλέον πάρει το προβάδισμα και στο 66’ έβαλε τις βάσεις για να «κλειδώσει» τη νίκη. Ο Ράφα Μιρ βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, με τη βοήθεια και αντίπαλου αμυντικού, διαμορφώνοντας το 0-2.

Αυτό ήταν, μάλιστα, το πρώτο επίσημο γκολ του Ισπανού επιθετικού με τη φανέλα του Άρη.

Το 0-2 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και ο Άρης πανηγύρισε την πρώτη του επίσημη νίκη στη σεζόν, παίρνοντας παράλληλα το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Κυπέλλου. Ιδανική εκκίνηση για τους «κιτρινόμαυρους» και πρώτο βήμα με το δεξί στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Πηγή: metrosport.gr