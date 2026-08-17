MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Η αμυντική συνεργασία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν δείχνει ότι ενώνεται η Μέση Ανατολή

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Δεν κρύβει την ικανοποίησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν.

Τα τρία κράτη, Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία, που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον, υπέγραψαν αμυντική συμφωνία την 7η Αυγούστου, με φόντο επιθέσεις εναντίον του σουνιτικού βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πολύ ευτυχής,

Η συμφωνία «δείχνει πως η Μέση Ανατολή ενώνεται και οι χώρες αυτές επιτέλους θα είναι ικανές να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους με πιο ουσιώδη τρόπο», σχολίασε ο Aμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, εκφράζοντας τα «συγχαρητήριά του».

Η Σαουδική Αραβία, όπου υπογράφτηκε η συμφωνία, θέλει να ενισχύσει τις συμμαχίες της ως προς την ασφάλεια, αφού έγινε στόχος ιρανικών επιθέσεων αντιποίνων για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Το Ριάντ παράλληλα έχει βρεθεί αντιμέτωπο με την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στην Υεμένη, όπου υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στην αναμέτρησή της με την Ανσαραλά, σιιτικό κίνημα γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, που πρόσκειται στην Τεχεράνη.

Η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία έχουν επίσης κοινό το ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες μεσολάβησης για να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Αναλυτές βλέπουν στη συμφωνία τρόπο για τις χώρες που την υπέγραψαν να απομακρυνθούν από τις ΗΠΑ, που θεωρείται ολοένα λιγότερο αξιόπιστος σύμμαχος στην περιοχή, κι αδυνατεί να σταματήσει το σύνολο των μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων και των βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύονται από το Ιράν και συμμάχους του στην περιοχή εναντίον των πετρομοναρχιών του Κόλπου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Νεαρός εντοπίστηκε τραυματισμένος μετά από ξυλοδαρμό στα Μάλια – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Γερμανία: Γυναίκα βούτηξε από τον 11ο όροφο για να σωθεί από τη φωτιά – Το βίντεο που κόβει την ανάσα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Πάτρα: Ανήλικος αναρριχήθηκε σε διαμέρισμα και έκλεψε κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Βίκυ Μοσχολιού: 21 χρόνια από τον θάνατό της – Όσα έγραψαν οι κόρες της στο Instagram

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Επιστροφή πλοίων στο Σουέζ, αλλά “φωτιά” οι ναύλοι: Τι συμβαίνει με τάνκερ και containers

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Πέταξε για Γερμανία ο Γιάννης Κωνσταντέλιας – Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ