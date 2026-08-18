Αεροπορικά εισιτήρια: Αυξήσεις έως 39% σε έναν χρόνο λόγω του αυξημένου κόστους των καυσίμων

Τα αεροπορικά εισιτήρια γίνονται ολοένα και ακριβότερα, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες δοκιμάζουν στην πράξη μέχρι πού μπορούν να ανεβάσουν τις τιμές χωρίς να επηρεάσουν σημαντικά τη ζήτηση. Αποκλειστική ανάλυση της Cirium για τη Handelsblatt αποκαλύπτει ποιες εταιρείες έχουν προβεί στις μεγαλύτερες αυξήσεις.

Οι αεροπορικές έχουν αυξήσει σημαντικά τις τιμές το τελευταίο διάστημα, κυρίως εξαιτίας του ακριβότερου καυσίμου αεροσκαφών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια που μπορούν να δεχθούν οι καταναλωτές.

Αεροπορικά εισιτήρια: Πρωταθλητές των αυξήσεων οι low-cost

Το πόσο έχουν αυξήσει οι αεροπορικές εταιρείες τις τιμές τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου ανέλυσε η Cirium, εταιρεία δεδομένων που ειδικεύεται στον κλάδο των αερομεταφορών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μία συγκεκριμένη κατηγορία αεροπορικών εταιρειών έχει αυξήσει τις τιμές πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπες.

Η ανάλυση της Cirium βασίζεται στις μέσες μηνιαίες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, οι οποίες αποτυπώνονται σε δολάρια για λόγους συγκρισιμότητας. Από τα ποσά έχουν αφαιρεθεί φόροι και τέλη, επομένως καταγράφεται το κομμάτι της τιμής που καταλήγει πραγματικά στις αεροπορικές εταιρείες.

Τα δεδομένα ομαδοποιήθηκαν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς ομίλους Lufthansa, IAG και Air France-KLM, τις εταιρείες χαμηλού κόστους Ryanair, EasyJet και Wizz Air και τις τρεις μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές United Airlines, Delta Air Lines και American Airlines.

Στις πτήσεις εντός Ευρώπης, τη μεγαλύτερη αύξηση στην Economy κατέγραψαν οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Τον Φεβρουάριο του 2026, οι επιβάτες πλήρωναν κατά μέσο όρο 73,14 δολάρια για μία διαδρομή. Τον Μάιο, η μέση τιμή είχε ήδη φτάσει στα 84,37 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 15,35% μέσα σε μόλις τρεις μήνες.

Ωστόσο, οι Ryanair, EasyJet και Wizz Air είχαν ξεκινήσει τις ανατιμήσεις πολύ νωρίτερα. Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, οι τιμές τους έχουν αυξηθεί κατά 39,20%, ενώ από τις αρχές του 2024 έχουν υπερδιπλασιαστεί. Οι τρεις μεγάλοι ευρωπαϊκοί αεροπορικοί όμιλοι αύξησαν επίσης τις τιμές της Economy στις ευρωπαϊκές διαδρομές, αλλά σε μικρότερο βαθμό.

Τον Μάιο του 2026 ζητούσαν κατά μέσο όρο 7,22% περισσότερα από τον Φεβρουάριο. Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, η αύξηση φτάνει το 10,26%, ενώ σε σχέση με τις αρχές του 2024 οι τιμές είναι υψηλότερες κατά 48,41%.

Ακριβότερα κατά 20% και τα ταξίδια προς τις ΗΠΑ

Αυξήσεις καταγράφονται και στην Economy των υπερατλαντικών πτήσεων προς τις ΗΠΑ.

Με μέση τιμή 649,18 δολάρια, οι τρεις μεγάλοι ευρωπαϊκοί αεροπορικοί όμιλοι χρεώνουν πλέον 20,18% περισσότερο σε σχέση με την περίοδο ακριβώς πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Παρόμοια εικόνα εμφανίζουν και οι τρεις μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες, όπου η αύξηση φτάνει το 22,33%.

Εντελώς διαφορετική, ωστόσο, είναι η κατάσταση στην Business Class.

Οι τιμές των εισιτηρίων Business στις συγκεκριμένες διαδρομές έχουν μεταβληθεί ελάχιστα ή καθόλου. Μάλιστα, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, οι τιμές των ευρωπαϊκών και αμερικανικών εταιρειών έχουν υποχωρήσει ελαφρώς.

Γιατί οι αυξήσεις χτυπούν κυρίως την Economy

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιχειρούν να αντισταθμίσουν το αυξημένο κόστος τους κυρίως στις ευρωπαϊκές πτήσεις και στην Economy Class. Υπάρχει συγκεκριμένος οικονομικός λόγος γι’ αυτή τη στρατηγική, σύμφωνα με τη Handelsblatt.

Οι premium ναύλοι είναι σημαντικά πιο κερδοφόροι από εκείνους των πτήσεων μικρών αποστάσεων, επομένως οι εταιρείες διαθέτουν μεγαλύτερο περιθώριο για να απορροφήσουν τις αυξήσεις του κόστους χωρίς να τις μετακυλίσουν άμεσα στους επιβάτες. Παράλληλα, η ζήτηση για premium θέσεις στις πτήσεις μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ παραμένει υψηλή, αλλά και ο ανταγωνισμός στις συγκεκριμένες διαδρομές είναι ιδιαίτερα έντονος.

Καμία εταιρεία δεν θέλει να διακινδυνεύσει να χάσει πελάτες λόγω υπερβολικά υψηλών τιμών, καθώς οι υπερατλαντικές συνδέσεις αποτελούν σημαντική πηγή κερδοφορίας.

Η Lufthansa μειώνει τις διαθέσιμες θέσεις

Για να προστατεύσουν την κερδοφορία αυτών των δρομολογίων, οι αεροπορικές εταιρείες διαχειρίζονται με μεγάλη προσοχή την προσφερόμενη χωρητικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Lufthansa, που μείωσε κατά 5,3% τη χωρητικότητά στις γραμμές προς τη Βόρεια Αμερική κατά το δεύτερο τρίμηνο, με βάση τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων ανά χιλιόμετρο πτήσης. Η περιορισμένη προσφορά βοήθησε ώστε τα μέσα έσοδα στις συγκεκριμένες διαδρομές να αυξηθούν κατά 1,7%.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τις τιμές των επόμενων μηνών

Ένας πρόχειρος υπολογισμός θα μπορούσε αρχικά να δημιουργήσει την εντύπωση ότι οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη αντισταθμίσει το πρόσθετο κόστος των καυσίμων μέσω των υψηλότερων τιμών – και σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως το έχουν υπερκαλύψει.

Η Ryanair, για παράδειγμα, χρειάστηκε να πληρώσει 232,5 εκατ. ευρώ περισσότερα για καύσιμα κατά το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού της έτους, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Στο ίδιο διάστημα μετέφερε 61,3 εκατομμύρια επιβάτες.

Αυτό αντιστοιχεί μαθηματικά σε πρόσθετο κόστος καυσίμων περίπου 3,79 ευρώ ανά επιβάτη σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Ωστόσο, η μέση τιμή των εισιτηρίων στην κατηγορία των low-cost αεροπορικών ήταν τον Μάιο του 2026 περίπου 20,50 ευρώ υψηλότερη από τον Μάιο του 2025.

Γιατί οι αυξήσεις δεν έχουν ακόμη καλύψει όλο το κόστος

Ο συγκεκριμένος υπολογισμός κρύβει, όμως, μια σημαντική παράμετρο. Οι μέσες μηνιαίες τιμές που υπολογίζει η Cirium αφορούν τα εισιτήρια που πωλήθηκαν μέσα στον συγκεκριμένο μήνα.

Πολλά από τα εισιτήρια για πτήσεις που πραγματοποιούνται σήμερα ή θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες είχαν αγοραστεί πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν, με τις χαμηλότερες τιμές που ίσχυαν τότε. Οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν φυσικά να αυξήσουν αναδρομικά την τιμή τους.

Οι παλιές κρατήσεις «έφαγαν» τα κέρδη

Αυτά τα μη κερδοφόρα εισιτήρια που είχαν κλειστεί νωρίς αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες κατέγραψαν σημαντική υποχώρηση των αποτελεσμάτων τους κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Η Lufthansa κατάφερε, σύμφωνα με τα δικά της στοιχεία, να ανακτήσει μέσω των υψηλότερων τιμών μόλις περίπου το 60% του πρόσθετου κόστους καυσίμων.

Το ίδιο ποσοστό ανέφερε και η IAG.

Η Air France-KLM είχε επίσης υπολογίσει ότι θα ανακτούσε περίπου το 60%. Χάρη όμως στα ιδιαίτερα υψηλά μέσα έσοδα, ο γαλλο-ολλανδικός όμιλος κατάφερε τελικά να καλύψει περίπου το 85% της επιβάρυνσης.

Έρχονται νέες αυξήσεις στο δεύτερο εξάμηνο

Για να καλύψουν το υπόλοιπο κόστος, οι διοικήσεις των αεροπορικών εταιρειών αναμένεται να επιχειρήσουν νέες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Οι IAG, Air France-KLM και Lufthansa έχουν ήδη αφαιρέσει χωρητικότητα από τα προγράμματα πτήσεών τους για το δεύτερο εξάμηνο. Η μικρότερη προσφορά διαθέσιμων θέσεων αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τις τιμές.

Το συμπέρασμα για τους ταξιδιώτες είναι ότι θα πρέπει να προετοιμαστούν για περαιτέρω ανατιμήσεις. Ακόμη και εάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή αποκλιμακωθεί, οι αεροπορικές εταιρείες αναμένεται να διατηρήσουν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, προκειμένου να ανακτήσουν τις απώλειες που συσσώρευσαν στις αρχές του έτους.

Τρεις κατηγορίες επιβατών αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο: όσοι ταξιδεύουν εντός Ευρώπης, οι επιβάτες της Economy Class και όσοι κλείνουν τα εισιτήριά τους την τελευταία στιγμή.