Σίφνος: Ένα νιόπαντρο ζευγάρι 30 και 31 ετών και ο 53χρονος πιλότος οι νεκροί από την πτώση του ελικοπτέρου – Τα σενάρια για την τραγωδία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του ελικοπτέρου Bell 206 στη Σίφνο, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία με τους τρεις νεκρούς.



Ο πιλότος Γιώργος Ράικος, 53 ετών, ήταν ο χειριστής του μοιραίου ελικοπτέρου, ενώ στο δυστύχημα έχασαν επίσης τη ζωή τους ο Alexander Cromie, 31 ετών, και η Marie Ebert, 30 ετών, ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία που είχε επιλέξει τη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του.

Στο μικροσκόπιο το βίντεο

Πλέον οι ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα της μοιραίας πτήσης και κάθε πιθανό παράγοντα που μπορεί να συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου του ελικοπτέρου. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται το βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε τη μοιραία στιγμή, αλλά και οι μαρτυρίες για όσα προηγήθηκαν της συντριβής, στα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από την πτώση, κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, στην περιοχή των Εξαμπέλων.



Το βίντεο δείχνει το ελικόπτερο να αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα λίγο πριν από την πτώση του, στοιχείο που έχει στρέψει την προσοχή των ειδικών στο ενδεχόμενο απώλειας λειτουργίας του ουραίου στροφείου.

Όπως έγινε γνωστό από χθες, τα αίτια του δυστυχήματος αναμένεται να διερευνήσει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).

Τι λένε ειδικοί για την συντριβή του ελικοπτέρου

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σήμερα το πρωί στην «Κοινωνία Ώρα Mega» ο αεροναυπηγός και ερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων Φαίδων Καραϊωσηφίδης όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, ωστόσο ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι η καταστροφική αστοχία ή μια ραγδαία εξελισσόμενη βλάβη, η οποία ενδεχομένως στέρησε από τον πιλότο τη δυνατότητα να ελέγξει το ελικόπτερο.



Εξηγώντας τη λειτουργία του ελικοπτέρου, σημείωσε: «Ένα ελικόπτερο, χωρίς να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, πετάει για έναν λόγο. Επειδή υπάρχει ένα στροφείο από πάνω με πτέρυγες. Η περιστροφή του δημιουργεί άντωση και κρατάει το ελικόπτερο στον αέρα. Η αντιστάθμιση του στροφείου γίνεται από ένα μικρότερο στροφείο στο πίσω μέρος, που δίνει στον πιλότο και την κατευθυντική οδήγηση, αλλιώς το ελικόπτερο θα περιστρεφόταν γύρω από τον εαυτό του».



Σύμφωνα με τον κ. Καραϊωσηφίδη «από την εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής φαίνεται ότι, πριν το ελικόπτερο αρχίσει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του, είχε ήδη παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Παρά τις προσπάθειες του πιλότου, οι οποίες φαίνεται να έγιναν για την αντιμετώπιση της κατάστασης, δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση».

«Η καταστροφική αστοχία ή η μηχανική βλάβη και η απώλεια ελέγχου είναι αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο σενάριο», ανέφερε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπινου παράγοντα.

Φραγκούλης: Μηχανική βλάβη ή αιφνίδιο πρόβλημα υγείας

Τη δική του εκτίμηση για τα πιθανά αίτια της συντριβής στη Σίφνο εξέφρασε ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος της Αεροπορίας Στρατού, Παντελής Φραγκούλης, μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Συνδέσεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ανάμεσα στα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι μια πιθανή μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου, αλλά και ένα αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή.

Ο κ. Φραγκούλης υπογράμμισε ότι η διερεύνηση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και απαιτείται η πλήρης ανάλυση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, προκειμένου να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της τραγωδίας.



Σχολιάζοντας το βίντεο από την πορεία του ελικοπτέρου λίγο πριν από τη συντριβή, στάθηκε ιδιαίτερα στην απότομη περιστροφή του προς τα δεξιά κατά την προσέγγιση στο ελικοδρόμιο. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο στοιχείο θα μπορούσε να συνδέεται με διατάραξη της λειτουργίας του ουραίου τμήματος του ελικοπτέρου, επισημαίνοντας το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο σύστημα που συνδέεται με το ουραίο πτέρωμα.



Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα έχει να διαπιστωθεί εάν τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί κάποια βλάβη, παρατήρηση από προηγούμενο χειριστή ή εργασία συντήρησης στο συγκεκριμένο τμήμα του ελικοπτέρου.

Ο κ. Φραγκούλης υπογράμμισε, πάντως, την πολύ μεγάλη εμπειρία του χειριστή, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Αεροπορία Στρατού και γνώριζε καλά τον χειρισμό ελικοπτέρων. Όπως σημείωσε, ένας τόσο έμπειρος πιλότος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, ωστόσο μια ιδιαίτερα σοβαρή μηχανική βλάβη θα μπορούσε να καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη, ακόμη και για έναν έμπειρο χειριστή, την ανάκτηση του ελέγχου του ελικοπτέρου.

Οι τρεις νεκροί

Όπως προαναφέρθηκε, πιλότος του ελικοπτέρου ήταν ο 53χρονος Γιώργος Ράικος, ένας ιδιαίτερα έμπειρος χειριστής με πολυετή παρουσία στον χώρο των πτήσεων και σημαντική προϋπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ο ίδιος βρισκόταν στα χειριστήρια του Bell 206 που συνετρίβη στη Σίφνο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μαζί με τους δύο επιβάτες του.



Ο Γιώργος Ράικος προερχόταν από τις τάξεις του Στρατού, όπου απέκτησε σημαντική πτητική εμπειρία, πριν συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία ως χειριστής ελικοπτέρων. Άνθρωποι που τον γνώριζαν από τον χώρο των πτήσεων τον περιέγραφαν χθες στο protothema.gr ως έναν καταρτισμένο και ικανό πιλότο, με μεγάλη εξοικείωση στα ελικόπτερα και πολυετή εμπειρία στους αιθέρες.



Στο ελικόπτερο επέβαιναν επίσης ο Alexander Cromie και η Marie Ebert, ένα ζευγάρι που είχε επιλέξει τη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Οι δύο επιβάτες είχαν προγραμματίσει τη διαμονή τους στο νησί και επέλεξαν τη μετακίνησή τους με ελικόπτερο, θέλοντας να κάνουν πιο ξεχωριστό το πρώτο τους ταξίδι ως παντρεμένοι.



Η πτήση, όμως, κατέληξε σε τραγωδία, με τους τρεις επιβαίνοντες να χάνουν τη ζωή τους.