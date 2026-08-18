Πέθανε στα 69 του ο δημοσιογράφος, Γιάννης Τζούστας

Θλίψη στη δημοσιογραφική οικογένεια από τον θάνατο του Γιάννη Τζούστα.

Ο Γιάννης Τζούστας πέθανε σε ηλικία 69 ετών μετά από άνιση μάχη που έδωσε με τον καρκίνο την τελευταία 4ετία.

Κάλυπτε για χρόνια το αθλητικό ρεπορτάζ και μεταξύ άλλων πολλών δημοσιογραφικών μέσων επί σειρά ετών δούλεψε και στις εφημερίδες του ΔΟΛ.

Η κηδεία του θα είναι πολιτική και θα γίνει στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας όπου συγγενείς και φίλοι θα του πουν το τελευταίο αντίο.