Η Πιερία αποκτά Ψηφιακό Κόμβο Βιώσιμου Τουρισμού με συμμετοχή φορέων και πολιτών

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος ενημερωτικών συναντήσεων για την ανάπτυξη του Ψηφιακού Κόμβου Βιώσιμου Τουρισμού της Πιερίας, με ευρεία συμμετοχή φορέων και πολιτών. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που υλοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, υπό την αντιπεριφερειάρχη Σοφία Μαυρίδου, τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, τον επίσημο Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού της Πιερίας, το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Ο Ψηφιακός Κόμβος φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο μηχανισμό συλλογής, ανάλυσης και αξιοποίησης δεδομένων, ο οποίος θα υποστηρίζει τον στρατηγικό σχεδιασμό, τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και την εφαρμογή πολιτικών που βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία.

Η ενημερωτική διαδικασία ξεκίνησε με κεντρική παρουσίαση στο Επιμελητήριο Πιερίας και συνεχίστηκε με συναντήσεις στους δήμους Κατερίνης, Δίου – Ολύμπου και Πύδνας – Κολινδρού, όπου εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τουριστικών επιχειρήσεων, επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών συλλόγων και πολίτες ενημερώθηκαν για τους στόχους, τη λειτουργία και τα οφέλη του.

Η δημιουργία του Ψηφιακού Κόμβου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την Πιερία, μετά την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ο Ψηφιακός Κόμβος θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο παρακολούθησης της βιωσιμότητας του προορισμού, επιτρέποντας την αποτύπωση της επισκεψιμότητας, την αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας ευαίσθητων περιοχών, όπως ο Όλυμπος, την καταγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έγκαιρη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ τουριστικής ανάπτυξης, προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ευημερίας της τοπικής κοινωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ