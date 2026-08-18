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Φωτιά στο Κόμιτο Καρύστου: Επιχειρούν εναέριες δυνάμεις

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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (18/8/2026), σε δασική έκταση στο Κόμιτο Καρύστου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κάρυστο κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.

Κάρυστος Φωτιά

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