Σκάνδαλο με εξωσωματικές στα Κατεχόμενα: Φόβοι ότι δεκάδες παιδιά γεννήθηκαν με λάθος δότες

Σοβαρές καταγγελίες για χρήση διαφορετικού δότη σπέρματος ή ωαρίων από εκείνον που είχαν επιλέξει οι γονείς, συγκλονίζουν τη βιομηχανία εξωσωματικής γονιμοποίησης στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με έρευνα του BBC, τουλάχιστον 30 παιδιά, τα περισσότερα Βρετανών υπηκόων, ενδέχεται να έχουν γεννηθεί από γενετικό υλικό άλλων δοτών.

Όπως μεταδίδει το ertnews, οι οικογένειες είχαν επιλέξει ανώνυμους δότες από διεθνείς βάσεις δεδομένων, εξετάζοντας το ιατρικό ιστορικό, την εμφάνιση, την εκπαίδευση, την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά τους.

Εμπορικές εξετάσεις DNA σε 11 παιδιά έδειξαν, ωστόσο, γενετική καταγωγή από την Τουρκία ή γειτονικές χώρες και όχι από τη Δυτική Ευρώπη, όπως ανέμεναν οι γονείς.

Τα κατεχόμενα έχουν γίνει εδώ και χρόνια δημοφιλής προορισμός ιατρικού τουρισμού σε αυτόν τον τομέα, λόγω του χαμηλότερου κόστους και των υψηλών ποσοστών επιτυχίας που διαφημίζουν οι κλινικές. Χωρίς φυσικά ανεξάρτητη εποπτική αρχή.

Οι μισές από τις υποθέσεις συνδέονται με το Doğuş IVF Centre, στα κατεχόμενα. Μία μητέρα, πλήρωσε περίπου 4.000 ευρώ το 2012 για θεραπεία που, όπως της είχε αναφερθεί, περιλάμβανε σπέρμα συγκεκριμένου Δανού δότη από την Cryos International.

Δεκατρία χρόνια αργότερα, το DNA επιβεβαίωσε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν ήταν ο βιολογικός πατέρας του παιδιού της. Η δε Cryos δήλωσε στο BBC ότι δεν βρήκε κανένα αρχείο αποστολής σπέρματος στο Doğuş και ότι είχε θέσει την κλινική σε μαύρη λίστα από το 2016.

Το BBC κατονομάζει τρία πρόσωπα που εμφανίζονται επανειλημμένα στις καταγγελίες. Η γιατρός Φιρντέβς Ουγούζ Τιπ αρνήθηκε οποιαδήποτε παρανομία, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν υπεύθυνη για τις παραγγελίες σπέρματος, ενώ ο διευθυντής της κλινικής και η συντονίστρια ασθενών δεν απάντησαν.

Η Βρετανική Εταιρεία Γονιμότητας χαρακτήρισε τα ευρήματα «απολύτως φρικτά», επισημαίνοντας ότι επαναλαμβανόμενα περιστατικά παραπέμπουν σε συστημικό πρόβλημα. Παρόμοιες υποθέσεις καταγράφηκαν και στο παρελθόν αλλά αυτή φαίνεται να είναι η πρώτη σ’ αυτή την έκταση.

Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών επικαιροποίησε στις 14 Αυγούστου την ταξιδιωτική οδηγία του, προειδοποιώντας ότι οι θεραπείες γονιμότητας στα κατεχόμενα ενέχουν κινδύνους λόγω του διαφορετικού και ασθενέστερου ρυθμιστικού πλαισίου.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα μέσω του αρμόδιου Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ότι οι κλινικές εξωσωματικής στα κατεχόμενα βρίσκονται εκτός του ελεγκτικού και κανονιστικού της πλαισίου και ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα που να πιστοποιούν την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών τους.