Σύγκρουση σκαφών στις Κάννες: Αγνοείται 22χρονος, τέσσερις σοβαρά τραυματίες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες της σύγκρουσης δύο σκαφών αναψυχής ανοιχτά των Καννών, στη νότια Γαλλία, από την οποία τραυματίστηκαν δέκα άνθρωποι, ενώ ένας 22χρονος εξακολουθεί να αγνοείται.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 22:45 την Κυριακή στον κόλπο της Ναπούλ, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκαν ένα σκάφος τύπου Pardo με 11 επιβαίνοντες και ένα φουσκωτό με δέκα άτομα. Και τα δύο σκάφη έφεραν γαλλική σημαία.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε ως αποτέλεσμα και οι δέκα επιβαίνοντες στο φουσκωτό να εκτιναχθούν στη θάλασσα. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν συνολικά δέκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, βρίσκονταν και αρκετοί έφηβοι.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Οι διασώστες περισυνέλεξαν συνολικά 20 ανθρώπους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα λιμάνια της Λα Ναπούλ και της Λα Ραγκ, στο Μαντελιέ-λα-Ναπούλ.

Από τους τραυματίες, έξι χαρακτηρίστηκαν ως ελαφρύτερα περιστατικά, ενώ τέσσερις βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση. Οι τελευταίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα και ελικόπτερο σε νοσοκομεία στις Κάννες, την Αντίμπ, τη Νίκαια και την Τουλόν.

Τέλος, οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης.