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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέγραψε στην Ντόρτμουντ και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη

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THESTIVAL TEAM

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Παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ πρέπει να θεωρείται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τη γερμανική ομάδα.

Έτσι, απομένει μονάχα η επίσημη ανακοίνωσή του από τους Βεστφαλούς.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο με την ομάδα της Γερμανίας.

Τα πράγματα κύλησαν με γοργούς ρυθμούς και βάσει προγράμματος. Αυτό γιατί, ο «Ντέλιας» θα επιστρέψει στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής (16/08), προτού επιστρέψει στη Γερμανία για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της νέας του ομάδας.

Πηγή: metrosport.gr

Γιάννης Κωνσταντέλιας

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