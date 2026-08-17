H χαρά του Καρέτσα για την μεταγραφή Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ – Δείτε τη φωτογραφία

Θέμα χρόνου είναι η επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Γιάννη Κωνσταντέλια από την Ντόρτμουντ, με τον Έλληνα «μάγο» να παίρνει μία σπουδαία μεταγραφή στη Bundesliga.

Μάλιστα, ο Ντέλιας θα βρεθεί συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος δεν έκρυψε την χαρά του για το γεγονός πως θα συνυπάρχει πλέον στο γήπεδο με τον πρώην μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ, προχωρώντας σε ένα χαρακτηριστικό σχόλιο στη δημοσίευση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο για την εν λόγω μεταγραφή.

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