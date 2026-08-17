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Χαλκιδική: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι

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THESTIVAL TEAM

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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής σήμερα 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:00.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:00.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής

Φωτιά Χαλκιδική

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