Αποθεώνει Καρέτσα η Ντόρτμουντ: “Είναι απόλαυση να τον βλέπεις” – Δείτε το βίντεο

Η Ντόρτμουντ χαρακτήρισε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα… απόλαυση, σε βίντεο που ανέβασε αφιερωμένο στον Έλληνα διεθνή.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην έδρα της Μπορούσια Ντόρτμουντ στη φιλική αναμέτρηση των Γερμανών κόντρα στη Ρόμα, με τους Βεστφαλούς να αποθεώνουν τον 18χρονο Έλληνα σε βίντεο που ανέβασαν στα social media.

«Είναι απόλαυση να τον βλέπεις». Αυτή η φράση συνόδευε τη δημοσίευση της Ντόρτμουντ, δείχνοντας τις καλύτερες στιγμές του Καρέτσα στον αγώνα κόντρα στους Ιταλούς.