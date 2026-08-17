Γαστούνη: Ρομά τα έκαναν γυαλιά καρφιά στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού για να απελευθερώσουν φίλο τους

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού, στη Γαστούνη.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ομάδα Ρομά εισέβαλε στο τμήμα με σκοπό να απελευθερώσει ομόφυλό της, ο οποίος είχε προσαχθεί στο πλαίσιο ελέγχου για υπόθεση απάτης στην Πάτρα.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου, οι εισβολείς επιτέθηκαν στους αστυνομικούς της υπηρεσίας και προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στους χώρους του τμήματος. Έως τώρα, η αστυνομία δεν έχει κάνει επίσημη ανακοίνωση για την υπόθεση και δεν έχει γίνει γνωστό αν μετά την εισβολή έγιναν προσαγωγές ή συλλήψεις.

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τα έντονα προβλήματα παραβατικότητας στην περιοχή. Από τα ξημερώματα βρίσκονται στη Γαστούνη ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις, παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος, για την αξιολόγηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο ομάδα Ρομά είχε ξυλοκοπήσει περιπτερά στη Γαστούνη και τον γιο του, όταν προσπάθησε να εμποδίσει ανήλικους ρομά να κλέψουν. Η υπόθεση είχε συνέχεια, καθώς ο περιπτεράς αναγκάστηκε να κλείσει το περίπτερο, ενώ λίγο καιρό αργότερα, έβαλαν φωτιά και προκάλεσαν ζημιές στο κατάστημα που ετοιμαζόταν να ανοίξει.