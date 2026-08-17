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Την πλήρη υπογειοποίηση των ηλεκτρικών γραμμών που συνδέουν αιολικά πάρκα σε ευαίσθητες περιοχές θα εισηγηθεί η ΡΑΑΕΥ

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Σε εγρήγορση των αρχών, εισαγγελίας και ΡΑΑΕΥ, οδήγησε η πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στη Βοιωτία, αναφορικά με την πιθανή απειλή που συνιστούν ιδιωτικά δίκτυα σε αιολικά πάρκα ανά τη χώρα.

Προηγήθηκε η εισαγγελική παρέμβαση, με την οποία ζητείται να γίνει αναλυτική έρευνα για τις ιδιωτικές αυτές γραμμές σε όλα τα αιολικά πάρκα, ώστε να διαπιστωθεί η κατάστασή τους. Πλέον, φαίνεται πως θα γίνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα, καθώς η ρυθμιστική αρχή ενέργειας ΡΑΑΕΥ στρέφεται προς το να εισηγηθεί στο ΥΠΕΝ την πλήρη υπογειοποίηση αυτών των δικτύων Μέσης Τάσης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το newist.gr, όπως ανέφερε η Αρχή στα πλαίσια της έγκρισης του νέου πενταετούς σχεδίου ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ, η εισήγηση θα αφορά τα αιολικά πάρκα που έχουν χωροθετηθεί σε περιοχές υψηλού αιολικού δυναμικού, δηλαδή Εύβοια, Αττικοβοιωτία, Αν. Πελοπόννησο και Θράκη, και έχουν δίκτυα που διέρχονται από δασικές εκτάσεις.

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να καταγράψει και να χαρτογραφήσει αναλυτικά όλα τα εναέρια δίκτυα και από κοινού με τους παραγωγούς να προχωρήσει σταδιακά στην αντικατάστασή
τους με υπόγεια.

Η ΡΑΑΕΥ ζητά με τον τρόπο αυτό να εφαρμοστεί αναδρομικά η διάταξη του ν.4951/2022, η οποία αφορά τα εν λόγω δίκτυα Μέσης Τάσης και αναφέρει τα εξής:

«Τα δίκτυα Μ.Τ. κατασκευάζονται κατά κανόνα υπόγεια. Η όδευσή τους εναερίως επιτρέπεται μόνο ως εξαιρετικό μέτρο, εφόσον η υπόγεια όδευση είναι αδύνατη για τεχνικούς λόγους και με μέγιστο μήκος εναέριας όδευσης τα διακόσια μέτρα (200) μήκους ανά χίλια (1000) μέτρα δικτύου»

Τέλος, η Αρχή διευκρίνισε ότι θα προηγηθεί διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς πριν την εισήγησή της.

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