Κολομβία: Σχεδόν 300 νεκροί από τον φονικό σεισμό – Σβήνουν οι ελπίδες για 140 αγνοούμενους

Μηδαμινές είναι οι ελπίδες για επιζώντες από το μεγάλο σεισμό που χτύπησε την Κολομβία πριν από μία εβδομάδα.

Στην Κολομβία συνεχιζόταν χθες (16.08.2026) Κυριακή η αναζήτηση στα συντρίμμια κτιρίων, καθώς σήμερα συμπληρώνεται μια εβδομάδα από τον πολύ ισχυρό σεισμό ο οποίος έπληξε τη χώρα, καθώς οι ελπίδες ότι θα εντοπιστούν και θα ανασυρθούν άνθρωποι ζωντανοί έχουν πια σχεδόν εκμηδενιστεί.

Μηχανήματα έργου έχουν αναλάβει δράση, ο θόρυβος πήρε τη θέση της ησυχίας των πρώτων ωρών, όταν σωστικά συνεργεία σταματούσαν για ενδείξεις ζωής κάτω από τα συντρίμμια.

Ο σεισμός 7,4 βαθμών που σημειώθηκε την 10η Αυγούστου σάρωσε περιοχές της Κολομβίας κοντά στις ακτές της στον Ειρηνικό ωκεανό, κατέστρεψε χιλιάδες κτίρια και στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 300 ανθρώπους, κατά τον επίσημο, ακόμη προσωρινό απολογισμό. Τουλάχιστον 140 άνθρωποι συνεχίζουν ακόμη να αγνοούνται.

Στην Περέιρα, μια από τις πόλεις που υπέστησαν τις εκτενέστερες ζημιές, ο Αντρές Κάνο, διασώστης 30 ετών, δεν έκρυβε την κούρασή του.

Οι ελπίδες να βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί «πλέον είναι μηδαμινές», είπε ο εκπαιδευόμενος νοσηλευτής.

«Είμαστε εξαντλημένοι, κυρίως ψυχολογικά», εκμυστηρεύτηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο, πλαισιωμένος από ομάδα φίλων του με φωσφορίζοντα γιλέκα και πορτοκαλί κράνη.

Ο σεισμός αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για την κυβέρνηση του νέου προέδρου της λεγόμενης σκληρής δεξιάς, του Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, σκάρτες τρεις ημέρες αφού ανέλαβε την εξουσία.

Προχθές Σάββατο, ο νέος αρχηγός του κράτους υπέβαλε στον σύμμαχό του, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να αναστείλει προσωρινά τους τελωνειακούς δασμούς στα εξαγόμενα προϊόντα της χώρας του, για να τη βοηθήσει μετά την καταστροφή.

Η δυτική Κολομβία κι η περιοχή όπου παράγεται καφές είναι οι περιοχές που έχουν χτυπηθεί πιο σκληρά.

Σχεδόν 27.000 κτίρια καταστράφηκαν, εν μέρει ή ολοσχερώς, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Σε κέντρα υποδοχής, χρησιμοποιούνται κωδικοί QR ώστε σεισμοπαθείς να δηλώσουν εξαφανίσεις συγγενών τους, ή τις ζημιές που υπέστησαν τα ακίνητά τους.

Στην Κάλι, ο Χόρχε Λεόν, πλάι σε κίτρινο φορτηγό στο οποίο είχαν βαλμένα ατομικά του είδη και μέρος της οικοσκευής του, παραδεχόταν πόσο «οδυνηρό» είναι το ότι πρέπει να «ξεκινήσει τα πάντα από την αρχή».

«Νιώθω σαν να ζω σε ταινία, ή σε όνειρο, δεν έχω ακόμη συνειδητοποιήσει» τι έγινε, είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος 41 ετών.

Με κόκκινη μπογιά

Επίσης στην Κάλι, διασώστης σχημάτιζε με κόκκινη μπογιά το γράμμα «V» σε τοίχο πενταώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε: η έρευνα για επιζώντες τερματίστηκε.

Οι πιθανότητες επιβίωσης έπειτα από μεγάλο σεισμό θεωρείται πως μειώνονται δραματικά έπειτα από 72 ώρες.

Πολλοί εθελοντές διασώστες όμως αρνούνται πεισματικά να σταματήσουν την προσπάθεια. «Μας λένε πως πέρασαν πολλές μέρες, αλλά συνεχίζουμε να ψάχνουμε επιζώντες, θέλουμε να κρατήσουμε την ελπίδα» ζωντανή, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο καθηγητής Χουάν Κάρλος Ταβάρες, 58 ετών, επικεφαλής της ομάδας διασωστών Βαλένσια («Θάρρος»), στην οποία είναι ενταγμένοι αρκετοί εθελοντές.

Ο δήμαρχος της Κάλι, ο Αλεχάντρο Έδερ, υπολόγισε πως για την ανοικοδόμηση της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Κολομβίας θα απαιτηθεί ποσό τουλάχιστον 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στη χώρα έχουν υποσχεθεί βοήθεια μερικών δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων κυβερνήσεις χωρών όπως οι ΗΠΑ και διεθνείς οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα.

Στις πόλεις που υπέστησαν τα πιο βαριά χτυπήματα από τον σεισμό, πολλά κτίρια είναι σημαδεμένα με κόκκινους σταυρούς, που προειδοποιούν για τον κίνδυνο κατάρρευσής τους κι απαγορεύουν την πρόσβαση στους διερχόμενους.