Υπό έλεγχο η φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας

Υπο έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας.

Στο σημείο επιχειρήσαν 23 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα.

Από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.