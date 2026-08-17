Δήμος Καλαμαριάς: Συνάντηση Αράπογλου με τους αθλητές που θα συμμετάσχουν στους 20ούς Μεσογειακούς Αγώνες

Με τις ευχές όλης της Καλαμαριάς ταξιδεύουν για τον Τάραντα της Ιταλίας οι αθλητές/τριες της τεχνικής κολύμβησης του ΚΟΚ και Παγκόσμιοι Πρωταθλητές Ηλίας Καλφίδης και Ιφιγένεια Τελιούση, καθώς και ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του ΝΑΟΚΘ και παγκόσμιος πρωταθλητής Πέτρος Γκαϊδατζής, για να συμμετάσχουν στους 20ούς Μεσογειακούς Αγώνες, που θα πραγματοποιηθούν από τις 21 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου.

Οι αθλητές επισκέφθηκαν σήμερα την Δήμαρχο Καλαμαριάς παρουσία της Αντιδημάρχου Προσχολικής Αγωγής, Ισότητας των Φύλων και Αθλητισμού Θεοδώρα Κιφωνίδου, των προπονητών του ΚΟΚ Παύλος Μπάμπκα και Στράτου Μαλαμαδάκη και της Γενικής Γραμματέας του ΚΟΚ, Βασιλικής Τσίκλη.

Η Δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, του ευχήθηκε καλούς αγώνας και να φέρουν και πάλι το χρυσό μετάλλιο στην Καλαμαριά τονίζοντας πως «η Καλαμαριά είναι μια πόλη που έχει τη θάλασσα στον πυρήνα της ιστορίας και της ταυτότητάς της και ο ναυταθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της. Κάθε φορά που οι αθλητές μας αγωνίζονται και διακρίνονται, η Καλαμαριά ταξιδεύει μαζί σας. Είμαστε περήφανοι για τις επιτυχίες σας και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον αθλητισμό και ιδιαίτερα τον ναυταθλητισμό, που είναι κομμάτι της ταυτότητας και του μέλλοντος της πόλης μας».