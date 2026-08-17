Συναγερμός στη Σίφνο: Έπεσε ιδιωτικό ελικόπτερο κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού – Δείτε βίντεο

Ιδιωτικό ελικόπτερο έπεσε στη Σίφνο, λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας, κοντά στο ελικοδρόμιο στο κέντρο του νησιού και συγκεκριμένα στην Ιερά μονή Βρύσης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο σήμερα 17 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:17.

Επιχειρούν 2 πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης από Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου και εκδήλωση #πυρκαγιάς σε αυτό, στην περιοχή Θόλος στη νήσο Σίφνο. Επιχειρούν 2 #πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης απο Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του ελικοπτέρου.

Τέλος, δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πόσα άτομα επέβαιναν στο ελικόπτερο, ωστόσο υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για τρεις επιβάτες: τον πιλότο και δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι έχουν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις τους.

Δείτε βίντεο από το σημείο της συντριβής: