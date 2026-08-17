MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συναγερμός στη Σίφνο: Έπεσε ιδιωτικό ελικόπτερο κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ιδιωτικό ελικόπτερο έπεσε στη Σίφνο, λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας, κοντά στο ελικοδρόμιο στο κέντρο του νησιού και συγκεκριμένα στην Ιερά μονή Βρύσης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο σήμερα 17 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:17.

Επιχειρούν 2 πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης από Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του ελικοπτέρου.

Τέλος, δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πόσα άτομα επέβαιναν στο ελικόπτερο, ωστόσο υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για τρεις επιβάτες: τον πιλότο και δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι έχουν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις τους.

Δείτε βίντεο από το σημείο της συντριβής:

Σίφνος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ερντογάν: Η ένταξη στην Ε.Ε. δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Τουρκία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 30 λεπτά πριν

Φωτιά στην Πάστρα Κεφαλονιάς, σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα για την κατάσβεση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία τριών “μαϊμού” λογιστών που εξαπατούσαν ηλικιωμένους – Άρπαξαν πάνω από 120.000 ευρώ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Στη Ντόρτμουντ μέχρι το 2031 ο Γιάννης Κωνσταντέλιας – “Θα δώσω τα πάντα για να πετύχω εδώ”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 ώρες πριν

IRIS: Πότε κινδυνεύει με φόρο το χαρτζιλίκι και οι μεταφορές χρημάτων – Tι ισχύει για γονικές παροχές

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 7 ώρες πριν

Πέθανε ο δήμαρχος Φούρνων Κορσέων Δημήτρης Καρύδης