Ιωάννα Τούνη: Οι αιχμές της από τις Μαλδίβες για τα ελληνικά νησιά τον Δεκαπενταύγουστο

Η Ιωάννα Τούνη βρισκόταν τις προηγούμενες ημέρες στις Μαλδίβες μαζί με τον σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδωνίδη, τον γιο της Πάρη και φίλους της, όμως ένα από τα τελευταία βίντεο που ανέβασε στο TikTok δεν αφορά μόνο τις διακοπές της.

Η influencer και επιχειρηματίας εμφανίζεται να κολυμπά στα νερά του εξωτικού προορισμού, ενώ στο βίντεο έχει προσθέσει ένα ηχητικό που παραπέμπει με χιουμοριστικό τρόπο στην επιθυμία να αποφύγει κανείς την πολυκοσμία.

Πιο συγκεκριμένα, ακούγεται η χαρακτηριστική ατάκα από σειρά του Χάρη Ρώμα:

«Δεν θα σου γράψω πού βρίσκομαι, διότι όχι μόνο δεν επιθυμώ να δω άνθρωπο…»

Η συγκεκριμένη ατάκα έχει επιστρέψει το τελευταίο διάστημα στα social media και χρησιμοποιείται συχνά σε βίντεο με χιουμοριστικές αναφορές στην ανάγκη για απομόνωση.

Η Ιωάννα Τούνη δεν περιορίστηκε, όμως, στην επιλογή του συγκεκριμένου ήχου. Πάνω στο βίντεο έγραψε ένα μήνυμα με σαφή αναφορά στην εικόνα που, όπως η ίδια σχολιάζει, παρουσιάζουν τα ελληνικά νησιά κατά τον Δεκαπενταύγουστο.

«Μην παρεξηγηθώ… αλλά μόνο εγώ δεν την παλεύω 15αύγουστο στα νησιά μας; Nιώθω ότι έχει αποπνικτικά πολύ κόσμο…».

Με αυτόν τον τρόπο, συνέδεσε τις εικόνες από τις Μαλδίβες με την πολυκοσμία που παρατηρείται στους δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου.