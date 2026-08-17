Καίτη Φίνου: Το μήνυμά της μέσα από το νοσοκομείο – “Οι πόνοι φρικτοί αλλά το φίλτρο απαραίτητο”

Σε νοσοκομείο της Βούλας βρέθηκε η Καίτη Φίνου, το μεσημέρι της Δευτέρας, όπως η ίδια φρόντισε να γνωστοποιήσει μέσα από τα social media στους διαδικτυακούς της φίλους.

Ειδικότερα, η δημοφιλής ηθοποιός προχώρησε στη δημοσίευση μιας σύντομη ιστορίας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσα από την οποία και ενημέρωσε άπαντες πως βρίσκεται στο ακτινολογικό τμήμα. “Οι πόνοι φρικτοί αλλά το φίλτρο απαραίτητο”, έγραψε χαρακτηριστικά.

Σ’ αυτό το απόσπασμα που ανήρτησε στα social media, λοιπόν, η Καίτη Φίνου ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα πως “είμαι στο ακτινολογικό. Είναι όλα τυλιγμένα έτσι, τα κρεβάτια, όπως και αυτό το μαύρο που έχουν, είναι πάρα πολύ καθαρά όλα. Στη Βούλα είμαι και είναι πάρα πολύ καθαρά, πολύ εξυπηρετικοί είναι με όλους αν και δεν έχει πολύ κόσμο”.

“Είναι τόσο εύκολα για τα ορθοπαιδικά, να κάνεις ακτινογραφίες και τέτοια, που είναι σαν να γλιστράς. Όχι δεν πονάς, αλλά δεν υποφέρεις. Πονάς, βέβαια, αλλά δεν υποφέρεις”.

Για την ώρα, ωστόσο, η Καίτη Φίνου επέλεξε να μην μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους που την οδήγησαν στο ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου στην περιοχή της Βούλας.