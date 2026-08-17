Η τροπική καταιγίδα “Λάλα” σάρωσε τη Χαβάη: Κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες – Δείτε βίντεο

Σοβαρά προβλήματα και καταστροφές άφησε πίσω της η τροπική καταιγίδα «Λάλα», η οποία απομακρύνεται από τη Χαβάη, έχοντας πλήξει ιδιαίτερα τη νοτιοανατολική πλευρά του Μεγάλου Νησιού.

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις, με δρόμους να καταρρέουν και περισσότερα από 100 σπίτια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή να έχουν καταστραφεί.

Η υπηρεσία διαχείρισης έκτακτης ανάγκης της Χαβάης επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ανθρώπων, ενώ οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους ότι οι κίνδυνοι παραμένουν. Μεταξύ αυτών είναι οι πεσμένες γραμμές ηλεκτροδότησης, οι οποίες εξακολουθούν να δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους.

Raging floodwaters slam into a bridge in Hilo, Hawaii, as relentless rain from Hurricane Lala sends waterways surging across the Big Island. 🌧️🌊 pic.twitter.com/AJ4GTnBnoG — AccuWeather (@accuweather) August 16, 2026

Κατέρρευσε τμήμα της εθνικής οδού

Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Τμήματα της εθνικής οδού Παχάλα κατέρρευσαν, με αποτέλεσμα να διακοπεί η πρόσβαση στην περιοχή όπου βρίσκεται νοσοκομείο.

Ο κυβερνήτης της Χαβάης περιέγραψε εικόνες μεγάλης καταστροφής, κάνοντας λόγο για έναν τεράστιο όγκο νερού που παρέσυρε γέφυρες στον αυτοκινητόδρομο, ενώ σε άλλα σημεία η διέλευση έχει καταστεί αδύνατη εξαιτίας πεσμένων δέντρων και μεγάλων ποσοτήτων φερτών υλικών.

Την ένταση των φαινομένων αποτυπώνουν και οι εικόνες από το Hilo, όπου ο καταρράκτης Rainbow Falls παρουσιάζει εντυπωσιακά διαφορετική εικόνα πριν και μετά το πέρασμα της καταιγίδας, καθώς οι τεράστιες ποσότητες νερού που έπεσαν στην περιοχή διογκώσαν σημαντικά την παροχή του.

Σχεδόν ένα μέτρο βροχής

Σε ορισμένες περιοχές της Χαβάης το ύψος της βροχής πλησίασε το ένα μέτρο, ενώ οι ισχυρότερες ριπές ανέμου ξεπέρασαν τα 161 χιλιόμετρα την ώρα στην περιοχή του Μάουνα Κέα.

Οι ισχυροί άνεμοι, με ένταση που έφτασε σε επίπεδα τυφώνα, προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης στις κομητείες Χαβάη, Χονολουλού και Μάουι.

Περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών.

FIRST LOOK at Pahala, Hawaii after catastrophic flooding from Hurricane LaLa has destroyed bridges and trapped communities from outside resources. Hawaii DOT is working endlessly to clear the roadways the best they can in efforts to reach these communities. @MyRadarWX… pic.twitter.com/WM1C9ibdjW — Jordan Hall (@JordanHallWX) August 16, 2026

Απομακρύνεται η «Λάλα»

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ, η «Λάλα» κινείτο δυτικά-βορειοδυτικά με ταχύτητα περίπου 28 χιλιομέτρων την ώρα.

Οι μέγιστοι συνεχείς άνεμοι έφταναν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, καθώς το σύστημα απομακρυνόταν από τη Χαβάη.

Παρά την απομάκρυνση της καταιγίδας, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι συνέπειες από τις πλημμύρες, τις κατολισθήσεις και τις καταστροφές στις υποδομές εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων.