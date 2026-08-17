Επιχορηγήσεις 2,3 εκατ. ευρώ από το ΥΠΠΟ για θέατρο και χορό

Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 2,36 εκατ. ευρώ εγκρίνει το υπουργείο Πολιτισμού για τη στήριξη θεατρικών και χορευτικών παραγωγών σε ολόκληρη τη χώρα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ελλάδα – Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2026».

Οι χρηματοδοτήσεις που ενέκρινε το υπουργείο Πολιτισμού αφορούν επαγγελματικά θεατρικά σχήματα, τα οποία θα υλοποιήσουν παραγωγές, φεστιβάλ, περιοδείες και εκδηλώσεις, αλλά και φορείς που δραστηριοποιούνται στον κλασικό και σύγχρονο χορό.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και η υποστήριξη πολιτιστικών δράσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφέρεια και τα νησιά.

Πάνω από 1,67 εκατ. ευρώ στο θέατρο

Στον τομέα των θεατρικών παραγωγών, φεστιβάλ, περιοδειών και εκδηλώσεων υποβλήθηκαν συνολικά 265 προτάσεις από ισάριθμους φορείς.

Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου, εγκρίθηκαν 103 επιχορηγήσεις, συνολικού ύψους 1.675.000 ευρώ. Παράλληλα, εγκρίθηκε η παροχή 57 αιγίδων του υπουργείου Πολιτισμού σε αντίστοιχες δράσεις.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες ομάδες εργασίας και τις γνωμοδοτικές επιτροπές, με τη συμμετοχή στελεχών του υπουργείου και ειδικών στους επιμέρους τομείς. Βασικό πλαίσιο αποτέλεσαν τα θεσμοθετημένα κριτήρια αξιολόγησης, με στόχο τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας.

685.000 ευρώ για τον χορό

Στον τομέα του κλασικού και σύγχρονου χορού κατατέθηκαν συνολικά 83 αιτήματα επιχορήγησης.

Από αυτά, εγκρίθηκαν 48 προτάσεις, οι οποίες θα λάβουν συνολικά 685.000 ευρώ. Επιπλέον, 22 προτάσεις θα τεθούν υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού.

Με τις συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, το συνολικό ποσό που κατευθύνεται σε θεατρικές και χορευτικές δράσεις ανέρχεται σε 2.360.000 ευρώ.

Μενδώνη: Στήριξη καλλιτεχνών σε όλη τη χώρα

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε το πρόγραμμα «ουσιαστική επένδυση στους ανθρώπους του πολιτισμού», επισημαίνοντας ότι οι επιχορηγήσεις δίνουν τη δυνατότητα σε δημιουργούς και καλλιτεχνικές ομάδες να υλοποιήσουν τις παραγωγές και τις δράσεις τους.

Όπως ανέφερε, ιδιαίτερη σημασία έχει η στήριξη πρωτοβουλιών που μεταφέρουν το καλλιτεχνικό έργο εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, φτάνοντας στην περιφέρεια και τα νησιά και διευρύνοντας την πρόσβαση του κοινού στον σύγχρονο πολιτισμό.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας υπογράμμισε ότι οι ενισχύσεις προορίζονται για παραγωγές, ομάδες και δημιουργούς, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους και να τα παρουσιάσουν στο κοινό.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, καθώς και οι φορείς που θα λάβουν χρηματοδότηση, περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες του υπουργείου Πολιτισμού.