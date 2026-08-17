“Πάμε μέσα να τα πιούμε”: Δείτε βίντεο με την υποδοχή του Εμμανουήλ Καραλή στο ξενοδοχείο της ελληνικής αποστολής

Με ιδανικό τρόπο ολοκληρώθηκε η ελληνική παρουσία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού στίβου του Μπέρμιγχαμ, με τον Εμμανουήλ Καραλή να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ και να χαρίζει μία ακόμη σημαντική επιτυχία στην Ελλάδα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό, κατακτώντας τη δεύτερη θέση με άλμα στα 6 μέτρα.

Μπροστά του βρέθηκε μόνο ο Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος χρειάστηκε να πιεστεί αρκετά από τον Καραλή για να φτάσει στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με άλμα στα 6,15 μέτρα.

Η υποδοχή του «Μανόλο» στο ξενοδοχείο

Μετά την απονομή και τη μεγάλη στιγμή στο βάθρο των νικητών, ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε στο ξενοδοχείο της ελληνικής αποστολής, όπου τον περίμεναν οι συναθλητές του και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Πρώτη τον υποδέχθηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, η υποδοχή ήταν θερμή, με τους ανθρώπους της αποστολής να τον χειροκροτούν και να πανηγυρίζουν μαζί του τη σπουδαία επιτυχία του.

«Έλα Μανόλο, έχει πάρτι μέσα», του φώναξαν μέλη της ελληνικής αποστολής, με τον Καραλή να απαντά χαμογελαστός: «Πάμε να τα πιούμε», μέσα σε ένα κλίμα χαράς και πανηγυρισμών.