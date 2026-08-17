Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2026-2027: Σήμερα ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα

Ολοκληρώνεται σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, η διαδικασία αξιολόγησης για τα voucher των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027, με την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων, έπειτα και από την εξέταση των ενστάσεων.



Το πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» αφορά την παροχή οικονομικής ενίσχυσης (voucher) για την εγγραφή παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Πού θα δείτε τους οριστικούς πίνακες

Οι πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα των δικαιούχων αναμένεται να είναι διαθέσιμοι μέσα από την ιστοσελίδα eetaa.gr, καθώς και από την ειδική πλατφόρμα aitisi26.eetaa.gr ενώ η πρόσβαση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση γίνεται με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet του αιτούντος ή της αιτούσας.