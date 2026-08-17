Μάριος Φραγκούλης: Η ζωή δεν είναι μόνο να δίνεις, καμιά φορά είναι να αφήνεις και τον άλλον να σου δώσει

Με αφορμή τις μουσικές του εμφανίσεις αυτό το καλοκαίρι, ο Μάριος Φραγκούλης παραχώρησε συνέντευξη στο ραδιόφωνο Flash 99,4 και τη δημοσιογράφο Σοφία Αποστολίδου.

Μεταξύ άλλων, δε, ο δημοφιλής ερμηνευτής μίλησε για το δώρο που ορίζει ο ίδιος στο κεφάλαιο της αγάπης όσο και για τη σχέση που διατηρεί ο ίδιος γενικότερα με τα δώρα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μάριος Φραγκούλης επισήμανε χαρακτηριστικά πως “η αγάπη είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος σε έναν άλλον”.

Με αφορμή το τραγούδι “Χέρια φτερά”, μάλιστα, ο αγαπημένος καλλιτέχνης δίνει τη δική του οπτική γύρω από την αγάπη. “Άμα αγαπάς και σέβεσαι τον εαυτό σου και έχεις τη δυνατότητα μέσα από αυτή τη χούφτα που κρατάς αυτή την αγάπη να την ανοίξεις και τα χέρια αυτά να ανοίξουν και να γίνουν χέρια φτερά που να ανοίξουν και να δώσουν αυτή την αγάπη και να τη μοιραστούν αυτή την αγάπη, θα είσαι πιο ελεύθερος. Πιστεύω ότι την αγάπη την έχουμε ανάγκη πια.”

“Είναι πολύ δύσκολο για μένα σαν άνθρωπος να δέχομαι πολλά δώρα” παραδέχθηκε ο Μάριος Φραγκούλης, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, εξηγώντας πως προσπαθεί πλέον να κάνει περισσότερα πράγματα για τον εαυτό του και να επιτρέπει στους ανθρώπους που τον αγαπούν να του προσφέρουν.

“Η ζωή δεν είναι μόνο να δίνεις. Είναι καμιά φορά να αφήνεις και τον άλλον να σου δώσει που θέλει”.