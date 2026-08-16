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Οριστικά παίκτης της Ντόρτμουντ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας – Τι περιλαμβάνει το deal με τους Γερμανούς

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Το… θαύμα που περίμεναν οι φίλοι του Δικεφάλου δεν έγινε και επισήμως εδώ και λίγη ώρα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ.

Έχοντας περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, περίμενε το πράσινο φως από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να βάλει την υπογραφή στο συμβόλαιό του.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, το τελευταίο κομμάτι των διαπραγματεύσεων αφορούσε το δανεισμό δύο ή πιθανόν και τριών ποδοσφαιριστών από τον γερμανικό σύλλογο στον Δικέφαλο και αναμένεται σύντομα να γίνουν γνωστά και τα ονόματα τους.

Τι περιλαμβάνει το deal

Η ουσία είναι πως ο Κωνσταντέλιας παραχωρήθηκε στην Ντόρτμουντ με ένα ποσό που ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με πληροφορίες, το deal έκλεισε στα 26+6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ΠΑΟΚ θα διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης 17.5%, και ένα ποσοστό (2.5%) στην πλευρά του παίκτη.

Ο Κωνσταντέλιας επιστρέφει άμεσα στη Θεσσαλονίκη και τις επόμενες μέρες θα βρεθεί ξανά στη Γερμανία για να αρχίσει προπονήσεις με την νέα του ομάδα.

Όσο για το συμβόλαιο του Κωνσταντέλια, το ύψος των απολαβών του αναμένεται να φτάσει τα τρία εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ το συμβόλαιο θα έχει πιθανότατα τετραετή διάρκεια.

Παράλληλα, αυτό που προκύπτει είναι πως η Ντόρτμουντ προσφέρει στον παίκτη και έξτρα μπόνους ύψους 1,5 εκ. ευρώ, το οποίο θα μοιραστεί κατά τη διάρκεια του συμβολαίου του.

Πηγή: metrosport.gr

Γιάννης Κωνσταντέλιας

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