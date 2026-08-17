MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πέθανε ο δήμαρχος Φούρνων Κορσέων Δημήτρης Καρύδης

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Πέθανε σε ηλικία 57 ετών, ο δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης, που νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, λόγω χρόνιων προβλημάτων υγείας. Στη δημαρχία των Φούρνων, είχε διαδεχθεί τον Γιάννη Μαρούση, τον Δεκέμβριο του 2020.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου, στις 12:30, στους Φούρνους. Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι, αντί για στεφάνια, να ενισχυθεί οικονομικά ο Σύλλογος Φίλων και Υποστηρικτών Καρκινοπαθών του Νομού Σάμου «ΕυΠο».

Το Δ.Σ. και το προσωπικό του δήμου, καθώς και πλήθος τοπικών φορέων του Νομού Σάμου, εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του εκλιπόντος.

«Αγάπη μου γλυκιά, μαχητής στη ζωή, μαχητής και στον θάνατο. Από σήμερα ομορφαίνει ο ουρανός και σκοτεινιάζει το σπίτι μας», έγραψε σε μία συγκινητική ανάρτηση η σύζυγος του Δημήτρη Καρύδη, Μαρίτσα Σπανού.

Δήμαρχος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

ΣΦ ΠΑΟΚ: Αύριο στις 08:30 το πρωί συνεχίζουμε την κατάληψη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Η κωμωδία “Sexy Laundry” με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και την Ρένια Λουιζίδου σήμερα στο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: “Ασημένιος” ο διαστημικός Καραλής στο επί κοντώ! – Πρώτος ο… εξωγήινος Ντουπλάντις

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Μαρόκο: Συνελήφθησαν 111 μετανάστες που κατευθύνονταν προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Ελένη Βουλγαράκη και Φώτης Ιωαννίδης σε δείπνο μαζί με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη και τον Νίκο Συρίγο – Δείτε τη φωτογραφία