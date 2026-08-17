MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η κωμωδία “Sexy Laundry” με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και την Ρένια Λουιζίδου σήμερα στο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μετά από ατέλειωτα sold out, πολλή αγάπη από το κοινό και τον “γάμο” τους να μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά γεγονότα των τελευταίων ετών, ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου βάζουν ξανά πλυντήριο… Συναισθήματα, αγωνίες, νεύρα, γκρίνια, χιούμορ, αγάπη, ΣΕΞ, όλα αυτά μαζί στο πρόγραμμα για… ευαίσθητα! Και βγάζουν τα συζυγικά τους άπλυτα στη φόρα σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας με την ξεκαρδιστική, τρυφερή και βαθιά ανθρώπινη κωμωδία “Sexy Laundry” της Michele Riml.

Ένα έργο- ποίημα για την ερωτική ζωή του σύγχρονου ζευγαριού Το θεατρικό έργο της Michele Riml, “Sexy Laundry” καταπιάνεται με τα ερωτικά αδιέξοδα και αποτελεί ένανειλικρινή κωμικό καθρέφτη της ερωτικής ζωής των σύγχρονων ζευγαριών. 25 χρόνια γάμου, 3 παιδιά, λίγα παχάκια, ολίγη φαλακρίτσα, πολλή γκρίνια, πολλή ανασφάλεια, πολλή αγάπη και ολίγον sex. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από ένα παντρεμένο ζευγάρι που αποφασίζει να “ξαναπαντρευτεί” και να αναζωπυρώσει τη σεξουαλική του ζωή. Ο Λάρι και η Άλις βρίσκονται σ’ ένα δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου, και με το εγχειρίδιο “ΣΕΞ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ” ανά χείρας, αμήχανοι προσπαθούν να βρουν τη χαμένη ερωτική επιθυμία και το το περασμένο μεγαλείο του πάθους τους.

Η παράσταση που σκηνοθετεί ο Σπύρος Παπαδόπουλος

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου με όπλα τους το χιούμορ και την ειλικρίνεια καθίζουν τον γάμο τους στο “ντιβάνι” της ψυχανάλυσης και μέσα σε ένα δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου αποδεικνύουν πως τελικά η δύναμη της αγάπης μπορεί να νικήσει τα πάντα. Η δυναμική τους είναι και το κλειδί της παράστασης, καθώς με τις ερμηνείες τους, καταφέρνουν να δώσουν σάρκα και οστά στους χαρακτήρες και το κοινό μπορεί να ταυτιστεί, να συνδεθεί μαζί τους και να αναλογιστεί τη σημασία της επικοινωνίας, της εμπιστοσύνης και της ανανέωσης σε μια μακροχρόνια σχέση.


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Σπύρος Παπαδόπουλος

Μετάφραση: Νικολέτα Κοτσαηλίδου

Σκηνικά – Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Μουσική επιμέλεια: Ιάκωβος Δρόσος

Πρωταγωνιστούν: Σπύρος Παπαδόπουλος- Ρένια Λουιζίδου

Ώρα έναρξης : 9.00 μμ

Προπώληση : more.com & Βιβλιοπωλείο ΓΕΩΡΓΙΟΥ (κεντρ.πλατεία Ν.Μουδανιών)

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/sexy-laundry-2026

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

Μπούμερανγκ ο δασμός των 3 από τις κινεζικές πλατφόρμες: Λιγότερες παραγγελίες, αλλά πιο ακριβές

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Μαζική επίθεση με 600 drones στη Μόσχα τη νύχτα – Τουλάχιστον τρεις τραυματίες

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Ιράν: Ο στρατός δίνει 30.000 δολάρια σε όποιον “σκοτώσει ή αιχμαλωτίσει Aμερικανό στρατιωτικό εισβολέα”

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Βασίλης Κικίλιας και Τζένη Μπαλατσινού κέντρισαν τα βλέμματα και έσυραν τον χορό σε γλέντι στην Πάτμο – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Η Ιωάννα Τούνη στην τελευταία της μέρα στις Μαλδίβες: Το βίντεο με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και τον γιο της

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

“Έκρηξη” χαράς από Απόστολο Χρήστου: “Ποιος; Ποιος;” φώναζε, έχοντας αναδειχθεί ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ. ύπτιο