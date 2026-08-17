Κασσελάκης: “Γιατί ένας πολιτικός να έχει ασυλία; Την καταργούμε, ένας νόμος, ίδιοι κανόνες, για όλους”
Intime
THESTIVAL TEAM
Στην ασυλία των πολιτικών αναφέρεται με ανάρτησή του στα social media, ο Στέφανος Κασσελάκης.
«Γιατί ένας πολιτικός να έχει ασυλία σε περιπτώσεις που εσύ θα κατέληγες κατηγορούμενος;» διερωτάται ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο.
Και τονίζει: «Καταργούμε κάθε ασυλία. Ένας νόμος, ίδιοι κανόνες, για όλους»
«Δημοκράτες. Πολιτική με Πολιτισμό. Η Ζωή σου, το Κέντρο μας» καταλήγει ο Στέφανος Κασσελάκης.