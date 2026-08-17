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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κασσελάκης: “Γιατί ένας πολιτικός να έχει ασυλία; Την καταργούμε, ένας νόμος, ίδιοι κανόνες, για όλους” 

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στην ασυλία των πολιτικών αναφέρεται με ανάρτησή του στα social media, ο Στέφανος Κασσελάκης.


«Γιατί ένας πολιτικός να έχει ασυλία σε περιπτώσεις που εσύ θα κατέληγες κατηγορούμενος;» διερωτάται ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο.

Και τονίζει: «Καταργούμε κάθε ασυλία. Ένας νόμος, ίδιοι κανόνες, για όλους»

«Δημοκράτες. Πολιτική με Πολιτισμό. Η Ζωή σου, το Κέντρο μας» καταλήγει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Στέφανος Κασσελάκης

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